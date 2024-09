Andare al Napoli? Un suicidio sportivo | Il top player rifiuta l’azzurro: De Laurentiis su tutte le furie

Niente da fare per il Napoli che perde l’occasione di poter vedere il top player vestirsi d’azzurro: De La su tutte le furie

Un mercato faraonico e di tutto rispetto. Soprattutto per una squadra che, questa stagione, non disputerà alcuna competizione europea. Lo sanno bene i tifosi del Napoli e, soprattutto, Antonio Conte che ha accettato questa sfida stimolante di risollevare un ambiente col morale a terra.

Ben 150 milioni di euro quelli spesi dal presidente Aurelio De Laurentiis nei mesi di luglio ed agosto per regalare una squadra competitiva ed, allo stesso tempo, importante che possa dire la propria in questo campionato.

Allo stesso tempo, però, la dirigenza partenopea si concentra anche sul futuro. Sempre in ottica mercato con alcuni calciatori da osservare in questo periodo. Nella lista dei desideri, però, bisogna depennare assolutamente il nome del top player.

Lo stesso che non ha preso affatto in considerazione l’ipotesi di trasferirsi in Serie A e, soprattutto, di vestire la maglia del Napoli. Un rifiuto che ha fatto andare, su tutte le furie, lo stesso produttore cinematografico.

Niente Napoli per Lunin, il portiere rinnova col Real Madrid

Durante il periodo in cui Thibaut Courtois è stato fermo per via di un serio infortunio che gli ha impedito di scendere in campo per un bel po’ di mesi, a difendere i pali del Real Madrid ci ha pensato Andrew Lunin. Da riserva a titolare, fino a quando non è rientrato il belga.

Carlo Ancelotti, la società madrilena ed i tifosi sono soddisfatti delle prestazioni fornite dall’estremo difensore ucraino. Tanto è vero che il Real ha ben pensato di offrirgli un importante contratto: firma fino al 30 giugno del 2030 con adeguamento del suo ingaggio.

Napoli, per il post Meret il nome che piaceva era quello di Lunin

Niente da fare per il Napoli di Conte che, al termine di questa stagione, aveva pensato proprio a Lunin per affidargli le chiavi della porta. Soprattutto perché c’è un Alex Meret in uscita.

Il classe ’97, nonostante il rinnovo di un altro anno (con scadenza il 30 giugno del 2025), non ha impressionato più di tanto il manager salentino. Segno del fatto che il giocatore andrà via, a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, a parametro zero.