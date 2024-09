Altro che Marotta League: svelato il destinatario del bonifico | Firmato il contratto come dipendente dell’Inter

Beppe Marotta sarà costretto a scendere a patti e accontentare le richieste del proprio dipendente, un sacrificio dovuto dai recenti risultati

Il pareggio di Monza ha portato delle nubi in casa Inter. La sosta per le Nazionali ha consegnato a Simone Inzaghi un organico affaticato e che non è riuscito ad esprimere un buon calcio nella trasferta dell’U Power Stadium. Ampio turnover per il mister in vista del debutto in Champions League sul campo del Manchester City, con Asllani e Frattesi schierati dal primo minuto e con un tridente inedito nel rush finale della partita.

Prima che i brianzoli si portassero in vantaggio con la rete di Dani Mota, Inzaghi ha tolto la coppia di centravanti titolare composta da Marcus Thuram e Lautaro Martinez e ha affidato la manovra offensiva a Taremi, Arnautovic e Correa.

Una scelta tattica che non ha sortito l’effetto sperato, con i padroni di casa che hanno approfittato dell’arrembaggio dei nerazzurri per colpire in contropiede. Gli uomini di Inzaghi hanno avuto la forza di reagire e di agguantare il pari poco prima dell’inizio del recupero con Dumfries.

L’esterno olandese ha messo a segno una rete molto pesante che ha permesso ai nerazzurri di mantenere l’imbattibilità. Una prestazione che non ha lasciato indifferente la dirigenza che è alle prese con il suo rinnovo.

Marotta sta per accontentare il proprio dipendente, si merita il rinnovo

Il mancato accordo, al momento, è dettato dall’inserimento eventuale di una clausola rescissoria di 20 milioni per la cessione futura del giocatore, richiesta respinta da Beppe Marotta che potrebbe venire incontro al proprio assistito.

Un premio dettato dal suo spirito di sacrificio e dalla voglia di farsi trovare pronto quando entra in campo. Inzaghi ha sempre preferito Mattia Darmian come titolare ma sa di poter contare sul dinamismo di Dumfries in partita in corso.

L’Inter vuole vincere in Italia e in Europa, le seconde linee dovranno dare il massimo

In una stagione che sarà densa di impegni ravvicinati, l’apporto di tutti i giocatori presenti in rosa sarà fondamentale per puntare al bis in campionato e per andare avanti il più possibile in Champions.

Per questo motivo Marotta non vuole scontenti all’interno dello spogliatoio e il rinnovo di Dumfries sembra sempre più vicino alla fumata bianca. Un segnale di distensione che potrebbe arrivare a breve.