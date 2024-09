Simone Inzaghi pesca dagli svincolati: stavolta il mercato lo fa lui | Costerà 0€ ad Oaktree

Il calciomercato non dorme mai e alcuni dirigenti ed allenatori pensano già alle prossime mosse per la propria squadra.

La sessione estiva di calciomercato 2024 è terminata da poco più di due settimane, ma i dirigenti lungimiranti e che pensano anticipatamente al futuro, sono già proiettati verso le prossime mosse che possano aumentare il livello di competitività della propria squadra.

Classico esempio di ciò è sicuramente Beppe Marotta, Presidente dell’Inter che, insieme a Piero Ausilio, suo direttore sportivo, continua a mettere a segno colpi su colpi e lo fa, spesso e volentieri, anticipando le mosse della concorrenza o inserendosi in trattative già avviate da altri.

Questa bravura e astuzia nell’anticipare la concorrenza è stata la vera forza dell’Inter negli ultimi anni di mercato, soprattutto quando l’ormai ex proprietario, Steven Zhang, ha cominciato a chiudere i rubinetti del borsa e del portafogli e i dirigenti interisti hanno dovuto fare mercato praticamente a costo zero.

Sono così arrivati calciatori svincolati che però poi sono diventati fondamentali per la crescita dell’Inter, oppure in prestito o per pochi milioni di euro. In alcuni casi, inoltre, i dirigenti nerazzurri sono stati costretti addirittura a cedere pedine importanti per poter rientrare parzialmente da debiti e passività di bilancio.

Inter, la nuova filosofia di Oaktree

Molto del merito dell’ottimo andamento della squadra, nonostante questi mercati, va sicuramente dato a Simone Inzaghi che, dopo alcune difficoltà incontrate al primo anno e mezzo di Inter, ha cominciato a prendere in mano lo spogliatoio, a far giocare bene la squadra e a gestire e far migliorare i calciatori presenti in rosa.

In estate, però, dopo l’arrivo di Zielinski e Taremi da svincolati, acquisti chiusi da Marotta e Ausilio ampiamente in anticipo, la nuova proprietà, rappresentata dal Fondo Oaktree, ha posto il veto su spese troppo alte, ma soprattutto sul ingaggi spropositati e sull’arrivo di calciatore che si avvicinino e superino i 30 anni.

Mercato Inter, piace il 19enne spagnolo Gasiorowski

Ecco perché, nonostante le richieste di Simone Inzaghi che avrebbe voluto uno tra Mario Hermoso, ora andato alla Roma, e Ricardo Rodriguez, ex Milan e Torino, come vice Bastoni per la parte sinistra della retroguardia a tre, il Fondo Oaktree ha preferito puntare su un calciatore giovane come l’argentino Palacios.

In vista del 2025, invece, sembra esserci già l’intesa tra Inzaghi, dirigenza e proprietà nel puntare sul 19enne spagnolo, attualmente in forza al Valencia, Jarek Gasiorowski, difensore centrale che la società nerazzurra aveva già sondato nei mesi scorsi e che ora potrebbe tornare d’attualità.