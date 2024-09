Per Allegri era il primo della lista da acquistare | Ora è caduto in declino: rifiutata l’ennesima offerta

Per Allegri, ai tempi della Juve, era uno dei calciatori da acquistare: ora è caduto in declino, rifiutata l’ennesima offerta

Alla sua seconda (ed a quanto pare ultima) esperienza alla Juventus, l’ex allenatore Massimiliano Allegri aveva ribadito alla dirigenza quali fossero i calciatori da acquistare e che potevano servire per il suo schema di gioco.

In particolar modo quello del calciatore che, alla fine, a Torino non è mai andato se non come avversario. Società bianconera che, a dire il vero, un vero e proprio tentativo di assalto per lui non lo ha mai fatto più di tanto.

Adesso, però, l’atleta sta vivendo una fase di buio totale e di declino con la sua attuale squadra. La stessa che, allo stesso tempo, ha ascoltato tutte le offerte di questa sessione estiva. Peccato, però, che nessuno abbia fatto impazzire di gioia la dirigenza.

Morale della favola? Il giocatore è rimasto dov’era e non ha cambiato nulla. Una scelta che, a dire il vero, non lo rende affatto felice visto che il suo obiettivo era quello di andare a giocare altrove. Dove? Non si sa, ma sicuramente lontano dal team attuale.

Sassuolo, caso Laurienté: rifiutata l’ultima offerta

Armand Laurienté è sicuramente uno dei giocatori più lussuosi che ci sono in Serie B. L’esterno d’attacco francese, in questa sessione estiva, sembrava ad un passo dall’andare via dall’Emilia Romagna. Lazio, Bologna e molte altre ci avevano provato in tutti i modi a convincere Carnevali a cedere il proprio tesserato.

Peccato, però, che le offerte presentate alla dirigenza neroverde non erano affatto considerate idonee per il valore attuale del giocatore. Non è finita qui visto che, secondo quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca di Marzio, sembrava che Laurienté potesse seriamente lasciare il Sassuolo e l’Italia venerdì 13 settembre. Niente da fare visto che, anche in questo caso, l’offerta per lui era stata rispedita al mittente.

Laurienté, il Galatasaray ci aveva provato: offerta respinta dal Sassuolo

Il Galatasaray, nelle ultime ore di mercato in Turchia, aveva tentato in tutti i modi di avviare una trattativa con il Sassuolo per l’esterno d’attacco francese. Peccato, però, che il club proprietario del suo cartellino abbia rifiutato l’ennesima offerta per lui.

Non si conoscono le cifre, ma come riportato da Di Marzio si trattavano di due offerte (una al club ed una al calciatore) molto allettanti. Non per il Sassuolo che, invece, ha pensato di non cedere il giocatore.