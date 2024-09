Osimhen, mazzata definitiva: è saltato anche questo contratto | La reazione del Galatasaray

Victor Osimhen, questa volta la mazzata è a dir poco definitiva: non si è fatta attendere la reazione del Galatasaray

Se non si tratta di una vera e propria mazzata allora poco ci manca. Protagonista, anche in questo caso, l’uomo più discusso dell’ultima sessione estiva del calciomercato. Ovviamente stiamo parlando di Victor Osimhen.

Dall’eroe scudetto ad uno dei primi “nemici” dei tifosi del Napoli. Dopo aver rifiutato le destinazioni Premier League ed Arabia Saudita il nigeriano ha deciso di trasferirsi in Turchia tra le fila del Galatasaray.

Adesso, però, si è ritornati nuovamente a parlare di lui. Una mazzata definitiva che lo vede, appunto, protagonista. Anche in questo caso è saltato il contratto.

La reazione e la risposta da parte della squadra turca non si è fatta attendere. Ora che la notizia è diventata ufficiale per l’ex Lille diventa sempre più complicato il tutto.

Osimhen, il passaggio al Chelsea si complica sempre di più: colpa di Jackson

Il vero e proprio obiettivo di Victor Osimhen era quello di trasferirsi in Premier League per rappresentare il Chelsea. D’altronde non è affatto un mistero che i ‘Blues’ siano sempre stati sulle tracce del classe ’98. Ci avevano provato proprio negli ultimi giorni di mercato (con tanto di presenza a Napoli da parte di alcuni dirigenti inglesi), ma l’offerta non ha mai convinto De Laurentiis.

Il suo possibile trasferimento, in ottica futura, per il calciatore si complica sempre di più. Tutto “colpa” di un altro elemento fondamentale nella rosa allenata da Enzo Maresca. Stiamo parlando di Nicolas Jackson che, come comunicato dal club attraverso una nota, ha firmato il rinnovo del contratto con i ‘Blues’ fino al 30 giugno del 2033.

Jackson rinnova col Chelsea, l’approdo di Osimhen si fa sempre più complicato

Il nazionale senegalese si lega a vita con il Chelsea, squadra che gli ha mostrato (sin dal primo momento) la massima fiducia. A lui, Maresca, ha consegnato le chiavi dell’attacco. Il contratto precedente, inoltre, sarebbe scaduto nel 2031.

Per altre nove stagioni, quindi, il centravanti vestirà solo ed unicamente una maglia. Una pessima notizia per Osimhen che, di certo, al Chelsea non andrà per fare la riserva.