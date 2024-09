Inzaghi sbatte la porta di Appiano: “te ne devi andare” | Addio senza possibilità di replica

Inter, furia del tecnico Inzaghi: il giocatore è stato messo alla porta, non rientra più nei piani del mister piacentino

Il calciomercato estivo, quello italiano, è oramai giunto alla conclusione da qualche settimana. Molte le squadre che si sono rinforzate ed, allo stesso tempo, si sono liberate di alcuni “esuberi” che non rientrano nei piani dei loro allenatori.

Un lavoro a “metà” quello che è stato compiuto dalla società nerazzurra che è pronta a rimandare l’appuntamento nel mese di gennaio quando aprirà il mercato invernale. Sono un bel po’ le operazioni di calciatori che verranno effettuate.

Tanti, invece, sono i calciatori che andranno in scadenza di contratto. Da capire, infatti, quali saranno coloro che potranno rimanere all’Inter e chi è destinato a fare le valigie visto che non rientra nei piani del tecnico.

Sicuro di partire, a quanto pare, è il giocatore che non rientra affatto nei piani di mister Simone Inzaghi: il piacentino, infatti, gli ha fatto capire chiaramente che non ha alcuna intenzione di puntare su di lui.

Inter, per Aranautovic non c’è più posto: addio possibile a gennaio

Il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno del prossimo anno. La cosa certa è che Marko Arnautovic non rimarrà affatto in nerazzurro visto che le intenzioni della società sono quelle di puntare su altri attaccanti per andare a rinforzare il reparto offensivo. Il nazionale austriaco ha totalizzato, fino a questo momento, due presenze in campionato ma senza trovare la via della rete.

Solamente 21 i minuti totali quelli che gli ha concesso il suo allenatore. Il nazionale austriaco, a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, andrà via nella sessione invernale di gennaio dove potrebbe andare a rinforzare qualche club che punta ad ottenere una salvezza tranquilla. Da non escludere, invece, un ritorno a casa nella sua Austria.

Inter, Arnautovic con le valigie: quasi impossibile il rinnovo

Arnautovic non è affatto l’unico calciatore ad essere in scadenza di contratto. La società dovrà fare le sue valutazioni in merito alle posizioni di altri calciatori. Tra questi troviamo: Matteo Darmian, Raffaele Di Gennaro, Stefan De Vrij, Francesco Acerbi, Joaquin Correa e Denzel Dumfries.

Chi è destinato a rimanere, tra i calciatori citati in precedenza, è sicuramente il terzino olandese. Per un semplice motivo: in questi giorni le due parti stanno lavorando intensamente per trovare un accordo sul prolungamento del contratto. Firma fino al 30 giugno del 2029 e ingaggio che passerebbe da 2,5 milioni a 4.