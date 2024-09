Imbarazzo Friedkin: c’è un nuovo caso Mourinho | Arriva il licenziamento per giusta causa

Imbarazzo Roma e per i Friedkin, spunta un nuovo “caso Mourinho”: arriva il licenziamento per giusta causa

Se non si tratta di un vero e proprio caos allora poco ci manca. Fatto sta che quello che sta accadendo nella Capitale, sponda giallorossa, nelle ultime ore ha davvero dell’incredibile.

Tanto è vero che si sta creando un forte imbarazzo che vede come protagonista i proprietari Friedkin e, soprattutto, l’intero ambiente giallorosso che non può credere assolutamente a quello che sta accadendo.

Tanto è vero che, in queste ultime ore, si sta parlando di un possibile e nuovo “Caso Mourinho“. Già, si ritorna a parlare (nel bene o nel male) del nativo di Setubal che ha lasciato degli ottimi ricordi in giallorosso. Soprattutto per gli ultras della Curva Sud.

Cosa è successo? E’ arrivato il licenziamento in tronco, per giusta causa, che ha visto come protagonista proprio il giallorosso. D’altronde non poteva essere fatto altrimenti. Ad essere d’accordo su questa linea ci ha pensato direttamente il tecnico, Daniele De Rossi.

Roma, Zalewski rifiuta il trasferimento in Turchia: la società usa il pugno duro

Nell’ultimo giorno di mercato estivo in Turchia, venerdì 13 settembre, Nicola Zalewski ha rifiutato la destinazione che avrebbe dovuto portarlo in Turchia. Precisamente al Galatasaray, dove avrebbe ritrovato da avversario lo ‘Special One‘, allenatore del Fenerbahce. Il nazionale polacco, in merito a questa scelta, ha fatto andare su tutte le furie la società.

La stessa che, secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Messaggero“, non l’ha presa affatto bene ed ha deciso di punirlo. In che modo? Mettendolo fuori rosa a tempo indeterminato, salvo imprevisti e clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto. Una decisione, quella fatta dalla società, per costringerlo ad accettare la destinazione. Cosa che, appunto, non è avvenuta per chiusura delle trattative in Turchia.

Zalewski rifiuta il trasferimento in Turchia, la Roma lo mette fuori rosa

A quanto pare i due club avevano trovato anche l’accordo per la cessione del calciatore: trasferimento, a titolo definitivo, da 10 milioni di euro + 2 di bonus.

Senza dimenticare un ricco ed importante ingaggio (quasi il doppio di quello che percepisce in giallorosso). Niente da fare visto che il ragazzo ha rifiutato la destinazione.