Ibrahimovic ritorna alle origini: sotto contratto il trequartista più in hype | Riprende il vecchio 4-3-1-2

Ibrahimovic è pronto a ritornare alle origini, per il suo Milan vuole un nuovo trequartista: utilissimo per il 4-3-1-2

Dopo aver chiuso la pratica Venezia in campionato per i rossoneri di Paulo Fonseca è tempo esclusivamente di pensare all’esordio in Champions League. Un debutto per nulla facile per il ‘Diavolo’ che se la vedranno con il nuovo Liverpool di Arne Slot.

Gli inglesi partono nettamente favoriti, ma quello che potrebbe spingere i giocatori del tecnico portoghese a compiere l’impresa, sarà il pubblico rossonero visto che la cornice della partita si svolgerà allo stadio ‘San Siro’.

Tra i presenti non può assolutamente mancare uno come Zlatan Ibrahimovic che di queste sfide, in Europa, ne ha affrontate tantissime. Possibile che, con la sua esperienza, possa dare qualche consiglio importante ai ragazzi della squadra.

Allo stesso tempo, però, il dirigente svedese è impegnato sul fronte mercato. In particolar modo su un calciatore che, in questa prima parte di stagione in Serie A, ha fatto vedere a tutti di che pasta è fatto. Soprattutto aver dimostrato di essere un trequartista adatto per il 4-3-1-2.

Milan, Ibrahimovic segue Busio: da avversario a possibile rossonero

Da avversario a possibile rossonero. Potrebbe essere così il futuro di Gianluca Busio, elemento fondamentale per il Venezia di Di Francesco. Il nazionale americano è stato uno dei protagonisti della cavalcata, dei lagunari, che sono ritornato in Serie A dopo solo un anno dall’ultima volta. Soprattutto grazie alle giocate, agli assist ed ai gol del classe 2002.

Alla sua terza stagione con il Venezia, Busio si è fatto sin da subito apprezzare per le sue qualità calcistiche e soprattutto umane. Tanto da diventare, nel giro di poco tempo, un atleta molto stimato dalla tifoseria lagunare. Il suo futuro, però, potrebbe continuare ad essere nella massima serie. Ma a Milano, sponda rossonera, che segue con attenzioni le sue prestazioni.

Milan su Busio, Ibra lo segue con attenzione: un americano a Milano

Alla vigilia della gara di campionato contro il Milan, il nazionale americano aveva rilasciato una intervista ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport‘. Al noto quotidiano italiano aveva rivelato di essere molto contento di fare il trequartista, un ruolo che gli riesce meglio e che ne esalta le sue qualità.

Non può che essere una fantastica notizia per Ibrahimovic che, come riportato in precedenza, lo segue con la massima attenzione visto che per il futuro rossonero vorrebbe puntare sul 22enne che bene ha fatto dal suo arrivo in Italia.