Ibrahimovic costretto a interrompere le vacanze | Esattamente come Jovic: neanche lui è stato convocato

A neanche un mese dall’inizio della stagione ufficiale, il Milan deve fare già i conti con i problemi che arrivano dall’infermeria.

In casa Milan continua a far discutere la posizione di Zlatan Ibrahimovic e le sue ripetute assenze sugli spalti ai match dei rossoneri. Ibra, che ufficialmente è Senior Advisor di RedBird e quindi non risulta nell’organigramma societario rossonero, ma in estate è stata la figura di riferimento sia per il mercato che nelle conferenze stampa, sembra essersi leggermente defilato.

La posizione della società, in merito, sembra abbastanza chiara e anche l’amministratore delegato, Giorgio Furlani, pochi giorni fa, ha ribadito che Zlatan aveva da tempo programmato un impegno a cui non poteva assolutamente mancare. Per questo motivo, quindi, ha dovuto saltare la trasferta di Roma due settimane fa e non ci sarà nemmeno a San Siro in occasione della sfida contro il Venezia.

Questa, quindi, la posizione ufficiale della società rossonera, ma alcune indiscrezioni, nel frattempo, sembrano raccontare altro e parlano di dissidi interni e di scelte societarie che Ibra non avrebbe apprezzato e che lo starebbero facendo riflettere circa un passo indietro rispetto alla sua attuale carica ed il suo impegno all’interno del mondo Milan.

Altri problemi, quindi, in questo inizio di stagione da incubo per i rossoneri che devono anche fare i conti, nonostante sia soltanto metà settembre, con un’infermeria già affollata. Oltre ai lungodegenti Florenzi e Sportiello, infatti, sono indisponibili anche Bennacer, tornato dagli impegni con la Nazionale algerina infortunato e che rischia un lungo stop, mentre non sta benissimo nemmeno Luka Jovic che soffre di una fastidiosa lombalgia.

Milan, Jovic fuori dal progetto tecnico

L’attaccante serbo, che sembrava potesse uscire dal Milan durante gli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato, alla fine è rimasto, ma resta ai margini del progetto tecnico di Paulo Fonseca. Fuori dalla lista Champions League, viene a tuti gli effetti considerato la terza punta nelle gerarchie del tecnico portoghese, dopo l’arrivo di Tammy Abraham dalla Roma.

Nella lista degli indisponibili, però, figura anche il nome di Malick Thiaw. Il difensore tedesco si era fatto male pochi giorni prima della sfida dell’Olimpico contro la Lazio di due settimane fa, dopo essere rimasto in panchina tutta la partita a Parma e aver esordito con una prestazione da dimenticare in casa contro il Torino alla prima giornata.

Milan, ancora ai box Malick Thiaw

Una distorsione alla caviglia rimediata in allenamento che però sembrava di poco conto e non di così grossa entità. Nonostante questo il centrale tedesco non ha ancora recuperato e continua a lavorare a parte nel tentativo di rimettersi in condizione al più presto.

Thiaw, quindi, salterà anche la sfida casalinga contro il Venezia e cercherà di recuperare per l’esordio dei rossoneri in Champions League contro il Liverpool o quanto meno per il derby contro l’Inter di domenica prossima.