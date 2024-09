Spalletti, la notizia è la peggiore possibile: il tuo pupillo si ritira dal calcio | Mai più insieme in squadra

Il commissario tecnico della Nazionale azzurra ha appreso la novità circa un calciatore a cui è stato sempre fortemente legato.

Due vittorie in due partite che risollevano un po’ il morale e acquietano parzialmente gli animi di tutti gli italiani che avevano vissuto un’estate da incubo a causa dell’orrenda figura fatta dalla nostra Nazionale azzurra agli Europei di giugno e luglio che si sono disputati in Germania.

Una Nazionale che non partiva certo con i favori del pronostico, ma da cui si aspettavano dei segnali importanti dopo l’addio di Roberto Mancini ed il secondo Mondiale consecutivo saltato. Ed, invece, quello che doveva essere l’Europeo dell’orgoglio, da disputare anche come squadra detentrice in carica e con il nuovo tecnico Luciano Spalletti, si è trasformato in un disastro.

Queste due gare, valide per i gironi di Nations League, dovevano un po’ testare lo stato di salute di una Nazionale che non poteva essere brutta quanto quella vista all’Europeo. E, le risposte, alla fine, sono state anche migliori di quanto ci si poteva aspettare.

La vittoria a Parigi, in casa della Francia, sa di impresa e ha risollevato di parecchio il morale della truppa azzurra. La squadra ha mostrato anche un calcio godibile ed alcuni elementi su cui si può fondare la Nazionale del presente e del futuro. Il successo in Israele, a quel punto, rappresentava poco più che una formalità, ma è arrivato in maniera perentoria, seppur con una certa sofferenza nel finale.

L’ex Roma Perotti si ritira a 36 anni

Certo, ora non bisogna cascare nell’errore di far sembrare tutto oro quel che luccica, anche perché si è trattato di due partite da considerare poco più che delle amichevoli, ma sicuramente le vittorie in Israele e Francia possono essere considerate un’ottima base da cui ripartire.

Il tecnico Luciano Spalletti sembra avere le idee chiare, un po’ come le ha sempre avute quando allenava le sue squadre di club. Nel frattempo, però, un suo ex calciatore, uno dei pupilli ai tempi della sua seconda esperienza alla Roma, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato all’età di 36 anni.

Addio al calcio, l’annuncio social di Perotti

Si tratta dell’argentino Diego Perotti che da Spalletti è stato allenato nella stagione 2016/2017 proprio alla Roma. Il fantasista, che in Italia ha giocato anche con le maglie di Genoa e Salernitana, non ha più trovato squadra dopo l’esperienza a Salerno di sei mesi e che è durata dal gennaio al giugno 2022.

Nelle ultime ore, quindi, Perotti ha annunciato il suo ritiro ufficiale e lo ha fatto tramite un video commovente apparso sui suoi profili social. Tanta emozione per l’argentino che ha voluto ringraziare soprattutto il calcio che gli ha dato tanto e quella palla che ha amato come nient’altro al Mondo.