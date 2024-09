Milan, che botta in attacco: l’obiettivo di sempre è stato svenduto in… Turchia | Fonseca rimane senza

Un obiettivo di mercato dei rossoneri vola in Turchia dopo aver trovato l’accordo nelle ultime ore di mercato turco.

Uno degli snodi cruciali della sessione estiva di calciomercato del Milan si è articolato attorno alla questione legata all’attaccante. Dopo tre stagioni di altissimo livello, al di sopra di ogni più rosea aspettativa, i rossoneri hanno dovuto dire addio ad Olivier Giroud che ha scelto di terminare la carriera in MLS.

Il bomber francese aveva già comunicato la sua decisione da tempo alla società e quest’ultima era quindi preparata all’addio e soprattutto consapevole di dover agire sul mercato per acquistare quella che sarebbe dovuta essere la punta del presente e del futuro.

Troppo spesso il Milan, in passato, aveva rinunciato al grosso investimento per la prima punta, affidandosi ad Ibrahimovic, prima, e Giroud, poi, e sbagliando le scelte sulle loro alternative, da Origi a Jovic. Quest’estate, quindi, sarebbe dovuta essere quella giusta per non rimandare più ed andare ad investire una cifra importante per il nuovo numero nove.

Per tutto il mese di giugno il Milan aveva individuato il suo nuovo attaccante nella figura di Joshua Zirkzee, talentuosissima punta del Bologna che ama giocare a calcio, venire a prendere palla e dialogare con i compagni, oltre ad aver dimostrato di sapere anche segnare. I 40 milioni per la clausola rescissoria del ragazzo erano pronti, l’accordo con l’olandese c’era e la società rossonera aveva anche comunicato ai felsinei la volontà di pagare quella cifra.

Attacco Milan, da Zirkzee a Morata e Abraham

In un secondo momento, però, sono sorte delle complicazioni circa alcuni milioni di commissioni da versare all’entourage del calciatore. Quindici per l’esattezza. Il Milan ha ritenuto eccessivo pagare quella cifra, ma soprattutto non ha voluto cedere a quelli che considerava ricatti imposti dai procuratori di Zirkzee.

L’ex Bologna alla fine si è accasato al Manchester United ed il Milan ha virato sul fresco campione d’Europa, con la Spagna, Alvaro Morata, pagando la clausola rescissoria di 13 milioni di euro all’Atletico Madrid. I rossoneri si sono di certo assicurati una punta esperta, di livello internazionale e di ottima caratura tecnica, ma non hanno risolto il problema attaccante, soprattutto in ottica futura.

L’ex obiettivo del Milan Datro Fofana va al Goztepe

Hanno così consegnato la nove a Luka Jovic e poi sono andati a prendere, anche se solo in prestito secco, scambiandolo con Alexis Saelemaekers, Tammy Abraham dalla Roma. Una soluzione tampone che vedremo quanto pagherà. Sono stati però diversi gli attaccanti sondati dalla dirigenza milanista durante l’ultima estate. Un paio di questi, per esempio, erano di proprietà del Chelsea: Armando Broja e David Datro Fofana.

Quest’ultimo era arrivato al Chelsea, nel gennaio 2023, direttamente dal Molde per una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Da quel momento, però, il 21enne aveva giocato soltanto tre volte con la maglia dei Blues ed era stato ceduto in prestito all’Union Berlino ed al Burnley. Tornato a Londra, Fofana restava in uscita e per un certo periodo, a lui, ci ha pensato anche il Milan. In queste ultime ore, però, è stato ufficializzato il suo passaggio, in prestito con diritto di riscatto, al Goztepe in Turchia.