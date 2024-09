Martinez Quarta, che mazzata: la Fiorentina glielo ha comunicato personalmente | Mai più titolare in Viola

Il centrale argentino, anche a causa di prestazioni non entusiasmanti, potrebbe perdere definitivamente il posto da titolare.

Nonostante il cambio di allenatore, ma soprattutto di modulo, con la difesa che da Vincenzo Italiano a Raffaele Palladino è passata dallo schierarsi a quattro allo giocare a tre, la Fiorentina continua ad avere diversi problemi di tenuta difensiva.

I primi appuntamenti stagionali hanno visto i viola giocare contro squadre decisamente più deboli tecnicamente, eppure, al netto del match casalingo contro il Venezia terminato con uno scialbo 0-0, la squadra ha sempre subito gol, incassando una rete (e potevano essere sicuramente di più) a Parma, quattro gol tra andata e ritorno contro la Puskas Academy e due reti dal Monza in casa.

Palladino sta cercando di trovare la giusta quadra e per questo motivo sta cambiando molto, sia gli uomini sia il modo di difendere. In campionato, nelle ultime due, è sempre stata schierata la difesa a tre composta da Capitan Biraghi ad agire da braccetto sinistro, Ranieri centrale ed il giovane Comuzzo sul centro destra.

Nelle sfide di Conference League, invece, c’è stato più spazio per Martinez Quarta e Pongracic che sembra essere sicuramente il più spaesato dopo l’arrivo dal Lecce in estate. L’arrivo dell’argentino Matias Moreno dà un’opzione in più all’ex allenatore del Monza che dovrà cercare di sistemare al più presto la sua terza linea.

Fiorentina, Martinez Quarta sempre più ai margini

Chi sembrava dovesse essere il leader difensivo, dopo la partenza di Milenkovic, è Lucas Martinez Quarta che, anche a causa di prestazioni poco lucide e rassicuranti, sta giocando decisamente poco. Soltanto 25′ totali, entrando sempre dalla panchina, nelle ultime due di campionato, mentre era stato titolare negli altri tre match stagionali.

Il centrale argentino, dopo aver segnato uno dei tre gol con cui la Fiorentina aveva pareggiato per 3-3 l’andata dei preliminari di Conference League contro la Puskas Academy, è stato espulso nella sfida di ritorno, mettendo nei guai i suoi. Per ora, quindi, Martinez Quarta continua ad essere più una risorsa in zona offensiva nelle palle inattive che una sicurezza dietro.

Fiorentina, a gennaio arriva Nicolas Valentini

Lo spazio per lui potrebbe ridursi sempre di più, soprattutto da gennaio in poi, quando a Firenze arriverà un altro difensore già bloccato dal club ed annunciato nelle scorse ore in conferenza stampa da Daniele Pradé. Si tratta di Nicolas Valentini, centrale classe 2001, che arriverà da svincolato a gennaio dopo l’esperienza con il Boca Juniors.

La Fiorentina ha cercato di acquistarlo già in estate, ma gli argentini non hanno accettato le offerte economiche viola. Valentini non gioca da aprile, a causa della rottura definitiva con il Boca, e quindi il club toscano gli ha spedito un preparatore atletico in Argentina che lo segua dal punto di vista atletico e fisico e lo faccia arrivare in Italia un po’ più pronto.