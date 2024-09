Marotta cede al ‘ricatto’ del suo giocatore: deve rinnovare per forza | Altrimenti lo perdono a 0

Mercato Inter, il presidente Marotta cede al ricatto del suo calciatore: il rischio era quello di perderlo a parametro zero

L’obiettivo dell’Inter è quello di conquistare la terza vittoria consecutiva in campionato contro il Monza e, successivamente, concentrarsi solo ed esclusivamente sul match di Champions League nell’insidiosa trasferta di Manchester contro il City.

La buona notizia per il tecnico Inzaghi è che, nelle ultime ore, sono ritornati tutti i calciatori impegnati con le loro rispettive nazionali per le gare di Nations League e qualificazione alla prossima edizione della Coppa del Mondo.

Mentre il manager piacentino lavora sul campo per preparare al meglio la prossima sfida, anche nella dirigenza della squadra campione di Italia ci sono delle importanti novità. Le stesse che riguardano proprio un loro tesserato.

Uno dei protagonisti è, senza dubbio, il presidente Marotta che è pronto ad accontentare tutte le richieste del suo giocatore affinché possa rimanere in quel di Milano. Anche perché il rischio era quello di perderlo a parametro zero la prossima stagione.

Inter, Marotta accontenta Dumfries: olandese vicino al rinnovo

Denzel Dumfries è ritornato a Milano dopo aver rappresentato la sua Olanda nelle prime due gare della Nations League. Contro la Germania (per la cronaca match che si è concluso sul punteggio di 2-2), il terzino destro è andato a segno per la settima volta in nazionale. Intanto il giocatore spera in una maglia da titolare per i prossimi match: sarà duello con il compagno di reparto Matteo Darmian.

Intanto, però, per quanto riguarda il suo rinnovo (con scadenza di contratto il 30 giugno del 2025) ci sono delle importanti novità. A quanto pare la società e l’entourage del calciatore avrebbero trovato un accordo per un aumento dell’ingaggio: l’olandese passerebbe da 2,5 a 4 milioni di euro. Non solo: nel nuovo contratto dovrebbe essere inserita la clausola rescissoria dal valore di 15-20 milioni. Valida solamente per l’estero.

Inter, Dumfries pronto a restare in nerazzurro: aumento dell’ingaggio

Nonostante non sia considerato un vero e proprio titolare nello scacchiere di mister Inzaghi, il classe ’96 si è sempre fatto trovare pronto. Le sue prestazioni, inoltre, parlano chiaro: 11 gol, 20 assist in 134 presenze in nerazzurro.

Nel suo Palmarés ci sono uno scudetto, 2 Coppa Italia e 3 Supercoppa Italiane. Senza dimenticare il fatto che è un vero e proprio idolo della tifoseria nerazzurra.