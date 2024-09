Con loro grandi anche in Europa | UFFICIALE De Laurentiis: annunciati altri due costosi acquisti

De Laurentiis continua a investire per rendere il suo Napoli ancora più grande. Il club azzurro ha ufficializzato altri due costosi acquisti.

Ripresosi egregiamente, grazie alle due vittorie di fila contro Parma e Bologna, che hanno fatto seguito al disastroso tonfo esterno della prima giornata contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti, il Napoli di Antonio Conte vola in Sardegna per affrontare il Cagliari di Davide Nicola in occasione della quarta giornata di campionato in Serie A.

Appuntamento, quello dell’Unipol Domus in programma domenica alle 18.00, dal quale i partenopei proveranno a uscire con l’intera posta in palio che non solo garantirebbe la terza affermazione consecutiva dopo quelle ottenute nelle ultime due partite, ma anche di tenersi in scia di Inter e Juventus, impegnate domenica sera e sabato pomeriggio rispettivamente cui campi di Monza ed Empoli.

Sulla carta favoriti contro toscani e brianzoli, bianconeri e nerazzurri punteranno certamente ad allungare in classifica con la speranza di distanziarsi un po’ dal gruppone delle inseguitrici all’interno del quale figurano ovviamene gli azzurri i quali, grazie ai due successi di fila contro Bologna e Parma, hanno ora solo un punto di svantaggio dal gruppo attualmente in vetta formato, oltre che dalla Vecchia Signora e dal Biscione, anche da Torino e Udinese.

Battere il Cagliari e auspicare uno stop di chi sta davanti è ciò che serve questo fine settimana a Lukaku e compagni i quali, spinti dal favore del pronostico e dal calore dei tifosi che domenica raggiungeranno il capoluogo sardo, cercheranno di portare a casa altri tre punti che, con le giuste combinazioni, potrebbero anche valere il primo posto in graduatoria.

Napoli via da Castel Volturno: De Laurentiis annuncia il nuovo centro sportivo

Stabilitosi ufficialmente nel centro d’allenamento di Castel Volturno nel lontano luglio 2006, sebbene la struttura fosse stata affidata alla società già l’anno prima, il Napoli di Aurelio De Laurentiis tra poco più di un anno dirà addio a quello che è stato il suo centro d’allenamento per quasi quattro lustri.

Come confermato infatti nuovamente dallo stesso numero uno azzurro a margine del recente evento con Sorgesana, nuovo sponsor della società, il Napoli lascerà l’attuale struttura d’allenamento e si trasferirà in un nuovo centro sportivo che verrà realizzato, non si sa ancora precisamente dove, completamente a spese del club, che provvederà “personalmente” alla bonifica dell’area scelta e quindi alla realizzazione del progetto.

Napoli, non solo il nuovo centro sportivo: De Laurentiis vuole anche lo Stadio Maradona

Sempre nel corso del succitato evento col nuovo sponsor del club, Sorgesana, Aurelio De Laurentiis non ha parlato solo del progetto del nuovo centro sportivo, ma anche della chiara volontà di voler acquistare dal Comune di Napoli, lo Stadio Diego Armando Maradona.

Puntando a portare il suo Napoli allo stesso livello dei top club europei, il numero uno dei partenopei ha infatti dichiarato come il suo intento sia quello di mettere a disposizione della città e dei suoi sostenitori una struttura nuova, migliore in cui poter vivere eccellentemente tutte quelle esperienze tipiche della vita quotidiana. Dalle aree commerciali, passando per i ristoranti, fino al museo della squadra, De Laurentiis punta a dare rinnovata visibilità alla città di Napoli e alla sua società le quali, anche grazie alle sue azioni, non avranno sicuramente nulla da invidiare ai top club e alle metropoli del Vecchio Continente.