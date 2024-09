Charles Leclerc, comunicato alla Ferrari: “non voglio più guidare la Rossa” | Che cosa sta succedendo

Charles Leclerc, l’ultimo comunicato spaventa (e non poco) la Ferrari: “Non voglio più guidare la Rossa”, cosa succede

Una impresa non difficile, ma quasi impossibile. Tentar però, come si dice in questi casi, non nuoce. Lo sa benissimo Charles Leclerc che cercherà, in tutti i modi, di arrivare quanto più vicino possibile a Max Verstappen nella classifica dei piloti di quest’anno.

Peccato, però, che il campione del Mondo sia in netto vantaggio sul “Predestinato” e su Lando Norris di un bel po’ di punti: 86 dal primo e 62 dal pilota della McLaren.

Nelle ultime ore, però, il pilota monegasco ha fatto molto parlare di lui, in occasione di alcune sue dichiarazioni che non sono affatto passate inosservate. Le stesse che hanno causato un vero e proprio terremoto all’interno della ‘R0ssa’.

“Non voglio più guidarla”. Parole che, in un primo momento, hanno tolto il fiato (non in positivo) ai supporters del ‘Cavallino rampante’. A tutto questo, però, c’è una spiegazione che lo stesso classe ’97 ha voluto dare a tutti.

Leclerc, problemi con lo sterzo: “Questa macchina non la guido”

Un venerdì 13 settembre tutt’altro che indimenticabile quello che ha visto come protagonista Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari, dopo aver messo a muro la propria vettura nelle FP1 di Baku, ha iniziato la sua seconda sessione di prove riscontando non pochi problemi alla macchina.

Tanto è vero che dopo neanche cinque minuti di corsa ha ben pensato di tornare ai box per parlare con il team della sua scuderia. Dalle analisi effettuate è stato riscontato un problema non da poco: ovvero allo sterzo. I meccanici non hanno perso un solo minuto in più ed hanno deciso di cambiare la scatola.

Ferrari, Leclerc riscontra problemi allo sterzo: nulla di grave

In un primo momento il 27enne aveva lanciato l’allarme alla sua scuderia: “Credo che la macchina sia squilibrata. C’è una rigidità diversa da sinistra a destra. Non guido questa macchina, vado ai Box. E’ impossibile che non si veda dai dati“.

Detto, fatto per Leclerc che effettivamente è ritornato ai Box dopo cinque minuti di corsa. Un problema, fanno sapere, per nulla grave e risolvibile. Anche se ha fatto perdere del tempo prezioso al pilota.