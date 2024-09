C’è un nuovo ‘caso Osimhen’ in Serie A: stavolta firma per la big italiana | Si torna sempre dove si sta bene

C’è un nuovo ‘Caso Osimhen’ in Serie A, ma questa volta il calciatore arriva in Italia: firma con il top club

Negli ultimi giorni Victor Osimhen si è preso, di diritto, la pagina di uomo copertina dell’ultimo calciomercato estivo. Sembrava che il nigeriano dovesse trascorrere, almeno fino al mese di gennaio, il suo periodo da fuori rosa nel Napoli.

Poi il lampo di genio del suo procuratore che gli fa notare che il calciomercato, in alcuni paesi, chiudeva alcuni giorni dopo quello italiano. Come la Turchia (chiusura 13 settembre). Tanto è vero che il Galatasaray, in poche ore, ha chiuso l’accordo con gli azzurri.

Partenopei che, però, hanno fatto firmare al classe ’98 prima il rinnovo e poi l’addio in prestito (con ingaggio pagato interamente dal club turco). Se ne riparlerà la prossima stagione, magari con una cessione definitiva dell’atleta.

Intanto, però, spunta un nuovo “Caso Osimhen” in Serie A. Con la differenza, però, che il giocatore è pronto a firmare per una big italiana. E’ più di una idea.

Napoli, idea Bernardeschi: possibile assalto a gennaio

Il Napoli bussa alla porta del Toronto. Nessuna idea ed intenzione di riportare nel capoluogo campano Lorenzo Insigne. No, l’obiettivo per rinforzare il reparto offensivo è Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina, nel campionato americano, è diventato uno dei calciatori di riferimento oltre che ad essere un vero e proprio idolo dei suoi tifosi.

Dalla metà di luglio del 2022 vive in Canada. Non si è mai pentito di questa scelta di lasciare l’Italia visto che, proprio al Toronto, si trova benissimo. Le cose, però, potrebbero cambiare nel caso in cui dovesse arrivare un interessamento importante da parte degli azzurri. Non è da escludere che il suo procuratore, Roberto Calenda (tra l’altro lo stesso di Osimhen), può lavorare su questa vicenda.

Napoli su Bernardeschi, trattativa difficile ma non impossibile

La Serie A non è affatto la Major League Soccer. Su questo non ci piove, anche se negli ultimi anni il livello nel calcio negli USA è decisamente aumentato. Lo sa bene lo stesso Bernardeschi che, a 30 anni compiuti, potrebbe seriamente pensare di ritornare nel suo Paese e fare la differenza.

Magari proprio nel Napoli che potrebbe corteggiarlo e convincerlo a sposare il progetto azzurro. Una trattativa difficile visto il suo pesante ingaggio (percepisce quasi 6 milioni di euro a stagione). De Laurentiis, però, ci proverà. Sempre se Conte glielo chiederà.