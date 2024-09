Vinse l’Europeo del 2021 | Oggi ha ricevuto la proposta della vita: rifiutata con effetto immediato

Dopo aver vinto Euro 2021 da protagonista la sua carriera ha avuto più bassi che alti ed ora ha rifiutato una super offerta.

Sono passati poco più di tre anni dal trionfo azzurro a Londra dell’11 luglio 2021, ma quelli percepiti sono molto di più. Nel frattempo è cambiato praticamente tutto e, soprattutto, le disavventure della nostra Nazionale azzurra fanno sembrare quel successo assai più lontano di quello che in realtà è in termini di tempo.

Dopo appena otto mesi, infatti, arrivò la sconfitta casalinga contro la Macedonia del Nord negli spareggi per la qualificazione a Qatar 2022 e, di conseguenza, la pesantissima onta di non partecipare ad un Mondiale per la seconda volta consecutiva.

Dopo poco più di un anno, poi, sono arrivate anche le pesanti dimissioni di Roberto Mancini da commissario tecnico azzurro e con loro tutti gli strascichi polemici del caso. La Federazione italiana scelse Luciano Spalletti come nuovo ct. e gli consegnò in mano le chiavi di un’imbarcazione che ormai faticava a ritornare sulla giusta via.

Spalletti è riuscito a portate l’Italia ad Euro 2024, ma in Germania le cose sono andate malissimo e la Nazionale azzurra ha disputato un torneo assai deludente, tra i più brutti della propria storia. Le ultime vittorie in Nations League contro Francia e Israele danno un po’ di fiducia, ma la strada da percorrere è ancora lunghissima.

Emerson Palmieri, uno degli eroi di Londra nel luglio 2021

Di quella rosa che fece l’impresa di riportare un Europeo in Italia dopo 53 anni, nell’attuale Nazionale di Spalletti non è rimasta tantissima gente. Non ne fa più parte, per esempio, il terzino sinistro Emerson Palmieri che è stato uno degli ultimi oriundi che hanno sposato la causa azzurra.

L’italo-brasiliano in quell’Europeo fu protagonista giocando addirittura da titolare la semifinale contro la Spagna e la finale contro l’Inghilterra. Le due partite più tese ed importanti del torneo, insomma, con Mancini che si affidò a lui dopo il grave infortunio che tolse dai giochi Leonardo Spinazzola al termine del quarto di finale contro il Belgio.

Mercato, Emerson Palmieri rifiuta la Turchia

La carriera dell’ex terzino della Roma è poi continuata in Premier League con la maglia del West Ham, squadra in cui non è più un titolare fisso, ma con la quale si è tolto la soddisfazione di alzare anche una Conference League nel 2023, battendo in finale la Fiorentina.

Nelle ultime ore per lui è arrivata un’offerta importante dalla Turchia, campionato in cui il mercato è ancora aperto e termina il 13 settembre. Emerson Palmieri, però, ha declinato ogni offerta ed ha deciso di restare al West Ham, squadra con cui vanta 85 presenze e tre gol e lo acquistò dopo la sua esperienza al Chelsea.