Ti spedisco sul primo volo per il Brasile | Thiago Motta ha perso la pazienza: addio al regista brasiliano

Il tecnico italo-brasiliano non ha nessuna intenzione di inserire nel progetto calciatori che lui non reputa idonei al suo calcio.

Quella che si è praticamente ormai chiusa, anche con la fine del calciomercato in Turchia, scattata per il 13 settembre, è stata un’estate di scelte forti in casa Juventus. Tantissimi calciatori, che erano al centro del progetto tecnico con Massimiliano Allegri, o addirittura ritenuti fondamentali, sono stati praticamente scartati dal nuovo allenatore Thiago Motta.

Anche grazie al contributo della società, che dal canto suo voleva liberarsi di alcuni stipendi pesanti per abbassare il monte ingaggi, sono stati messi praticamente alla porta calciatori come Szczesny, Tiago Djalò, Rugani, De Sciglio, Kostic, Chiesa e Nicolussi Caviglia. Tutti elementi che Cristiano Giuntoli, con bravura ed astuzia, è riuscito a cedere anche con la formula del prestito secco in alcune circostanze.

Facevano parte di questa lista, in realtà, almeno originariamente, anche altri tre calciatori che alla fine sono rimasti: Arthur, McKennie e Milik. Soltanto gli ultimi due, però, sono stati ufficialmente reintegrati in rosa e saranno presi in considerazione dall’ex allenatore del Bologna che li utilizzerà nelle rotazioni per quanto riguarda centrocampo e attacco.

Al netto di questi esuberi, come detto praticamente ceduti al gran completo, non riescono a trovare spazio in questo momento in bianconero, con il nuovo allenatore, nemmeno due calciatori che sembravano dover essere al centro del progetto come Danilo e Douglas Luiz.

Juve, ancora poco spazio per Danilo e Douglas Luiz

Il primo è il capitano e leader e, almeno per il momento, non sta trovando spazio, con Thiago Motta che gli preferisce i vari Cabal e Savona. Per il secondo, invece, è stato fatto un investimento importante e probabilmente ci vorrà soltanto del tempo prima di vederlo in maniera stabile tra i titolari.

D’altra parte non c’è da meravigliarsi circa le scelte, anche abbastanza forti, che l’allenatore italo-brasiliano fa e continuerà a fare anche in questa sua esperienza juventina. Thiago ha dimostrato di avere molto coraggio e di non avere paura nel far esordire o dare fiducia a giovani e giovanissimi, come ha fatto in questa prima parte di stagione con Mbangula e Savona.

Mercato, Arthur verso il Brasile a gennaio

Chi, invece, sicuramente non troverà spazio è il centrocampista brasiliano Arthur che, alla fine, è l’unico esubero vero e proprio che è rimasto a Torino. Giuntoli ha cercato di piazzarlo in Turchia, in questi ultimi giorni di mercato turco, ed in realtà c’era pure riuscito, ma il calciatore ha rifiutato tutte le destinazioni. Vivrà da separato in casa per qualche mese e poi, quasi sicuramente, tornerà in Patria.

Ci sono diverse squadre brasiliane, infatti, Palmeiras, Flamengo, Corinthians e la sua ex squadra Gremio, pronti ad acquistarlo, anche se soltanto in prestito, ma con la volontà di coprire almeno i cinque milioni dello stipendio. Se ne riparlerà a gennaio, però, quando riaprirà il mercato anche in Brasile.