Ti faccio veramente male | Antonio Conte, mazzata dal giocatore che hai silurato: è tornato per vendicarsi

Che mazzata per Antonio Conte, il giocatore ‘silurato’ dal tecnico è pronto a prendersi la sua vendetta e rivincita

Antonio Conte ha riaccolto i calciatori reduci dagli impegni con le loro nazionali. L’obiettivo degli azzurri è quello di conquistare il terzo successo di fila in campionato. L’avversario, però, non sarà affatto dei più semplici.

Domenica 15 settembre, alle ore 18, trasferta molto insidiosa in quel di Cagliari contro i rossoblù allenati da Davide Nicola. Il Napoli potrà contare con un Romelu Lukaku che ha rinunciato agli impegni con il Belgio per recuperare la migliore forma fisica.

Il centravanti dovrebbe partire dal primo minuto al centro dell’attacco insieme a Kvaratskhelia e Neres. Anche a centrocampo potrebbe essere il turno del “duo-scozzese” formato da McTominay e Gilmour.

Nel frattempo, però, arriva un “avviso” molto importante per il manager salentino. Un chiaro messaggio da parte di uno dei calciatori che sono stati silurati da lui nel corso dell’ultima sessione estiva del calciomercato. Ergo: bocciato da Conte perché non ritenuto all’altezza di stare nella rosa partenopea.

Napoli, Gaetano affronta Conte: l’ex vuole dire la sua

Gianluca Gaetano è ritornato dove è esploso calcisticamente nella massima serie: al Cagliari. Un ritorno, quello in terra sarda, che ha fatto impazzire di gioia gli stessi tifosi che lo avevano accolto alla grande nel gennaio di quest’anno. Rivalutato da Claudio Ranieri, anche Nicola è pronto a fare lo stesso. Il centrocampista, a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbe partire titolare.

L’ex azzurro, inoltre, pare avere un serio conto in sospeso con Conte che sì lo ha utilizzato nelle amichevoli estive della squadra azzurra, ma non è stato riconfermato visto che a centrocampo sono state effettuate altre scelte. Il classe 2000, però, è pronto a fare uno sgambetto non solo al suo ex team ma soprattutto a colui che non ha creduto nelle sue capacità e qualità.

Gaetano ritrova da ex il “suo” Napoli, ora vuole fare bene al Napoli

Un’altra cessione, un altro prestito, di nuovo al Cagliari per Gaetano. Questa volta, però, un prestito con diritto di riscatto che è stato fissato a quota 6 milioni di euro. Riscatto pronto a diventare obbligatorio nel caso in cui dovessero essere raggiunti determinati obiettivi.

Il giocatore, in questi giorni in cui il campionato è rimasto fermo, ha recuperato la migliore condizione fisica visto che nell’ultimo periodo si era allontanato a parte visto che non rientrava più nei piani del tecnico. Il trequartista, come anticipato in precedenza, dovrebbe partire titolare dietro a Luvumbo e Piccoli.