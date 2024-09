Ma quale Allegri? Se perde la prossima, arriva lui | Piano d’azione Milan: ecco chi è il mister prescelto

Altro che Massimiliano Allegri, al posto di Fonseca al Milan arriva proprio lui: ecco chi è il mister prescelto

L’inizio di stagione del Milan non è stato affatto dei migliori. La classifica parla forte e chiaro: due punti conquistati nelle prime tre partite. Un ritorno da incubo, in Serie A, per Paulo Fonseca alla guida dei rossoneri.

La società, in più di una occasione, ha confermato la più totale fiducia nei confronti del manager portoghese. Ma nel caso in cui dovessero arrivare altri risultati negativi, sia in campionato che in Champions League, allora le cose potrebbero seriamente cambiare.

L’impatto del portoghese, infatti, non è piaciuto affatto a buona parte dei tifosi rossoneri che hanno chiesto addirittura l’allontanamento del tecnico. Non solo: hanno “proposto” anche il nome del suo possibile successore alla società, vale a dire Massimiliano Allegri.

Una pista, quella che porta al mister livornese, tutt’altro che percorribile visto che il club rossonero starebbe pensando ad un profilo internazionale di grande lusso.

Milan, altro che Allegri: al posto di Fonseca può arrivare Tuchel

L’ultima esperienza in panchina per Thomas Tuchel è terminata nella peggiore maniera possibile al Bayern Monaco. Con i ‘Bavaresi’ non ha conquistato alcun titolo. Il suo lavoro in Germania non sarebbe continuato visto che la dirigenza, già pochi mesi prima della chiusura della stagione, gli aveva rivelato di non voler più continuare con lui.

Il tedesco è uno dei nomi svincolati di lusso di questa stagione. In questo momento si sta godendo il suo periodo da “disoccupato” (ovviamente di lusso) alla ricerca di un nuovo progetto. Una chiamata potrebbe arrivare dal club di via Aldo Rossi, nei prossimi mesi, ma solamente nel caso di risultati negativi dell’allenatore portoghese.

Tuchel al Milan, ma solo in caso di risultati negativi di Fonseca

Secondo quanto riportato dal quotidiano “Tuttosport” sembra che quello di Thomas Tuchel sia il nome indiziato, dalla società rossonera, per prendere il posto di Fonseca in caso di esonero. Una pista tutt’altro che facile visto che bisogna vedere alcune cose da risolvere.

Il primo su tutti è il suo ricco ingaggio che il Milan non è disposto ad offrirgli (più di 10 milioni di euro). Gli altri nomi sulla pista di Cardinale portano a quelli di: Maurizio Sarri, Massimiliano Allegri e Sergio Conceicao.