Luca Gotti costretto ad un altro miracolo | Il top player della squadra si è fatto malissimo: quanto starà fuori

Dopo aver preso la squadra a marzo, in piena fase calante, ed averla salvata, il tecnico del Lecce cerca un’altra salvezza.

A marzo scorso fu chiamato da Pantaleo Corvino per prendere il posto di Mister D’Aversa e cominciò una cavalcata che poi portò il Lecce ad una salvezza abbastanza tranquilla e che solo fino a qualche mese prima sembrava un’utopia. Prima del suo arrivo, infatti, la fase calante dei salentini sembrava ormai inarrestabile.

D’Aversa, infatti, dopo un ottimo avvio di stagione, che ad inizio ottobre lo vedeva addirittura in zona Europa, non riusciva più ad ottenere risultati da qualche mese ed il Lecce stava pian piano per essere risucchiato nelle zone bassissime della classifica.

Nonostante questo brutto andamento, unito ad un gioco che latitava da parecchio e ad una difesa che scricchiolava, la società salentina non aveva alcuna intenzione di esonerare l’attuale allenatore dell’Empoli. Questo almeno fino alla partita che vide il Lecce ospitare il Verona. Un match anonimo per i salentini che si chiuse per 1-0 a favore dei veneti e con un finale nervoso ed avvelenato.

D’Aversa, colto da un raptus di follia, colpi con una testata l’attaccante del Verona, Henry ed il gesto fece il giro del Mondo. Troppo grave per l’immagine di una società sempre corretta e attenta al fair play come quella leccese, tanto che il presidente Sticchi Damiani decise per l’esonero immediato dell’ex allenatore di Parma e Sampdoria che fu appunto sostituito con Luca Gotti.

Lecce, contro il Torino out Banda e Dorgu

La stagione in corso è cominciata malissimo, con le sconfitte pesanti contro Atalanta e Inter, ma ha subito un’inversione di tendenza grazie alla vittoria casalinga per 1-0 contro il Cagliari, arrivata grazie al gol di Krstovic. Ora, però, per il Lecce è tempo di conferme, in un campionato che la vede partire sicuramente indebolita rispetto alla scorsa stagione, soprattutto a causa del mercato.

Pesano le cessioni di Blin, Piccoli, Gendrey e Pongracic, ma Pantaleo Corvino si è mosso bene ed a acquistato calciatori che sicuramente potranno non far rimpiangere chi è andato via. Nel frattempo, però, in vista della sfida di campionato, in programma domenica pomeriggio, contro il Torino, Gotti dovrà fare a meno di due pedine fondamentali come Dorgu e Banda.

Lecce, allarme rientrato per Banda

Il primo è squalificato dopo l’espulsione rimediata contro il Cagliari, mentre il secondo ha rimediato un infortunio che in un primo momento sembrava anche molto più grave rispetto a quanto poi è stato accertato e verificato. Lameck Banda, infatti, ha accusato una botta al ginocchio che non ha portato a conseguenze gravi.

L’esterno d’attacco africano, quindi, dovrebbe saltare soltanto la sfida di domenica pomeriggio a Torino per poi rientrare alla quinta giornata, quando il Lecce ospiterà al Via del Mare il Parma di Mister Pecchia, in una sfida che potrebbe essere già importante in ottica salvezza.