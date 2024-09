Fonseca, va tutto male: adesso si è fermato anche lui | Voleva dargli le chiavi del centrocampo

Ancora una brutta tegola per il tecnico portoghese che ora dovrà fare i conti anche con lo stop di un calciatore importante.

Non c’è davvero pace in casa Milan. Se qualcosa può andare storta, in questo inizio di stagione, se è possibile va anche peggio di quanto, anche i tifosi più pessimisti, potevano immaginarsi. Tra prestazioni in campo deludenti, una vittoria che ancora non arriva, una società che sembra sempre meno preparata e presente e uno spogliatoio simil polveriera, i problemi dalle parti di Milanello sembrano essere davvero infiniti.

Sono pochi i tifosi del Milan che nutrivano speranze importanti ed una fiducia nel progetto, soprattutto dopo aver conosciuto il nome dell’allenatore che avrebbe sostituito Stefano Pioli, ma poi le amichevoli estive avevano illuso parecchio e fatto sembrare il progetto tecnico molto più avanti di quello che in realtà è.

La controprova del campo, nelle prime uscite ufficiali della squadra, è stata però letteralmente un disastro. Due punti fatti in tre partite, sei gol subiti e peggior difesa della Serie A insieme a Lecce e Atalanta, una fragilità difensiva davvero preoccupante ed un gioco offensivo che si affida soltanto alle giocate dei singoli.

Sempre in svantaggio nelle prime tre giornate, sempre in affanno, sempre dando quella sensazione di squadra costruita senza una logica ben precisa e messa in campo ancora peggio. Reparti troppo distanti tra loro, squadra sempre lunga in campo e avversari che arrivano in aerea milanista ed in porta con una facilità davvero disarmante.

Tegola Milan, Bennacer dovrebbe stare fermo per tre mesi

Ora, in questo quadro desolante, bisogna aggiungere una notizia che di certo non aiuterà Paulo Fonseca in quella che è la difficile ricerca di un equilibrio che al Milan manca già da tutta la scorsa stagione, quando in panchina c’era Stefano Pioli. La sosta per le Nazionali ha visto un infortunio che sembra abbastanza serio.

Si tratta di Ismael Bennacer che ha rimediato un infortunio al polpaccio con la Nazionale algerina e rischia un lungo stop. Il calciatore sarà rivalutato una volta arrivato a Milanello, ma le prime notizie parlano addirittura di tre mesi di stop. Una tegola non indifferente in un reparto in cui il Milan sembra essere già in netta difficoltà, oltre che a corto di uomini.

Bennacer out, le mosse del Milan

Senza Bennacer, infatti, la rosa del Milan può contare soltanto su Fofana, Musah, Reijnders e Loftus-Cheek, che in realtà spesso viene impiegato sulla trequarti, come centrocampisti di ruolo. Troppo pochi per affrontare i prossimi impegni e le partite di Campionato e Champions League che si svolgeranno quasi ogni tre giorni.

Qualcuno aveva ipotizzato ad un possibile ritorno sul mercato e all’eventuale acquisto di qualche centrocampista svincolato. Era tornato in auge il nome di Adrien Rabiot, ma la società ha immediatamente smentito queste voci e colmerà eventuali buchi con l’entrata in pianta stabile, in prima squadra, di Vos e Zeroli, ragazzi che fanno parte del Milan Futuro di Daniele Bonera.