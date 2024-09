Sergio Ramos approda in Serie A: l’ultima tappa del viaggio | Contratto in bianco

Dopo una carriera leggendaria ed il ritorno a Siviglia, primo amore calcistico, il campione spagnolo può sbarcare nel nostro campionato.

Keylor Navas, Matip, Manolas, Kjaer, Rabiot, Delle Alli, Pjanic, Perisic, Yazici, Martial, Ben Yedder, Balotelli e tanti altri. La lista dei calciatori rimasti ancora senza un contratto, svincolati e liberi di trovarsi una squadra, da qui alle prossime settimane, o mesi, in questo inizio di stagione è sicuramente più ricca del solito e presenta nomi davvero importanti.

Quello più illustre, però, è sicuramente quello dello spagnolo Sergio Ramos che, dopo una vita di vittorie da simbolo del Real Madrid e della Nazionale spagnola, due stagioni al Paris Saint Germain e l’ultima trascorsa a Siviglia, sua prima squadra da professionista, non ha ancora trovato un’occupazione.

Il difensore classe 1986 è stato al centro di numerose voci di mercato ed è stato accostato a diverse squadre importanti, ma per il momento resta uno svincolato di super lusso. Perché, se è vero che gli anni passano per tutti e 38 primavere non sono certo pochi per continuare a giocare al pallone, è anche vero che la sua esperienza, il suo carisma e la sua leadership servirebbero davvero a tanti allenatori.

In queste ultime settimane, in realtà, si è parlato tantissimo di un suo possibile approdo in MLS o nella Saudi Pro League, ma ora queste ipotesi appaiono sempre più lontane. Ad avvicinarsi, invece, potrebbe essere la strada che porta in Brasile dove Sergio Ramos potrebbe andare a terminare una carriera leggendaria.

Svincolati, ancora senza squadra anche Sergio Ramos

Dopo aver vinto quattro Champions League con il Real Madrid, due Europei ed un Mondiale con la maglia della Nazionale spagnola e tanti altri trofei nazionali, ma soprattutto essere stata una bandiera ed un leader del club più importante al Mondo, Sergio rappresenta senz’altro un nome di grido che può ancora dire la sua.

L’impressione è che, forse, la vita calcistica del centrale spagnolo nel calcio che conta a livello europeo potrebbe essersi conclusa. Con il suo procuratore, però l’ex Real Madrid e Siviglia sta valutando l’ipotesi migliore per questi ultimi scampoli di carriera.

Mercato svincolati, il Como pensa a Sergio Ramos

Nelle ultime ore, però, ecco spuntare un’ipotesi clamorosa. Il Como dei fratelli Hartono e di Cesc Fabregas avrebbe l’intenzione di portare Sergio Ramos in Serie A. Un’idea clamorosa che però è in linea con quelle che hanno già portato in Lombardia i vari Reina, Varane e Sergi Roberto.

Proprio le condizioni del centrale francese, ex compagno di Sergio al Real Madrid, stanno spingendo la proprietà del Como a guardarsi attorno, soprattutto nell’eventualità, ormai non troppo remota, che con Varane il rapporto possa essere già concluso. Ecco che Ramos, quindi, potrebbe essere la carta vincente per non perdere quell’esperienza che serve in difesa per affrontare la stagione di Serie A.