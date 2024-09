Preso in Serie B per fare il titolare | Masterclass di Giuntoli: il ragazzo d’oro inamovibile già dalla prossima

Capolavoro di mercato di Giuntoli. Preso in Serie B e già titolare nelle scelte di Thiago Motta. Alla Juve la musica è decisamente cambiata.



Prima in classifica con sette punti, in coabitazione con Inter, Torino e Udinese, la Juventus di Thiago Motta si prepara a scendere in campo contro l’Empoli di Roberto D’Aversa in occasione della quarta giornata di campionato in Serie A.

Sfida, quella in programma domani (sabato 14 settembre) alle ore 18.00 allo Stadio Carlo Castellani, alla quale i bianconeri giungono dopo le due vittorie consecutive per 3-0 contro Como ed Hellas Verona e il pareggio a reti bianche contro la Roma di Daniele De Rossi.

Rendimento, questo, caratterizzato tra le altre cose dal non aver subito gol nei primi 270 minuti della stagione, che la Vecchia Signora sarà chiamata ovviamente a migliorare nell’incontro, sulla carta sicuramente non proibitivo, contro la comunque temibile formazione toscana la quale, ricordiamo, arriva alla gara contro i piemontesi da imbattuta grazie ai due pareggi contro Monza e Bologna e all’inaspettata quanto meritata vittoria esterna contro la poc’anzi menzionata Roma.

I favori del pronostico della partita di domani pomeriggio pendono chiaramente tutti a favore di Vlahovic e compagni che, intenzionati a dare seguito a quanto di buono fatto nelle prime tre uscite della stagione, non possono certamente permettersi passi falsi che minino lo stato d’animo di un ambiente che martedì alle 18.45 ospiterà il Psv Eindhoven nella prima giornata della fase campionato di Champions League.

Da intoccabile a panchinaro di lusso: Danilo sempre più fuori dai piani di Thiago Motta

Schierato per appena cinque minuti nella gara vinta in trasferta per 0-3 contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti, Danilo non sembra essere particolarmente considerato dal neo tecnicno juventino, Thiago Motta, il quale, stando almeno a quanto visto nelle prime tre partite di campionato, sembrerebbe preferirgli il più giovane compagno di reparto, Federico Gatti.

Difensore, quest’ultimo, che proprio all’ex Real Madrid e Manchester City pare aver soffiato la fascia di capitano, indossata orgogliosamente e meritatamente nei primi tre incontri della stagione contro Como, Hellas Verona e Roma.

Juventus, brilla la stella di Federico Gatti: fascia di capitano e rinnovo fino al 2029

Acquistato nel gennaio del 2022 per appena sette milioni e mezzo di euro dal Frosinone, al tempo militante in Serie B, Federico Gatti ci ha impiegato relativamento poco per diventare intoccabile agli occhi della Juventus. Centrale tanto nei piani di Massimiliano Allegri quanto in quelli di Thiago Motta, il classe ’98 è infatti a tutti gli effetti un nuovo pezzo da 90 della società bianconera.

Fin da subito idolo dei tifosi, che ne apprezzano particolarmente la determinazione e l’attaccamento alla maglia, Gatti potrebbe a breve essere premiato, nonostante il rinnovo fino al 2028 dello scorso ottobre, con un nuovo prolungamento del rapporto per un ulteriore anno e revisione dell’ingaggio che dovrebbe arrivare a toccare i due milioni e mezzo netti di euro a stagione. Un attestato di stima e riconoscenza decisamente importante, quello che la Vecchia Signora si appresta a conferire a quello che pare essere il suo nuovo capitano, il quale, siamo sicuri, ripagherà la fiducia a suon di grinta e ottime prestazioni.