Piero Ausilio, terremoto in ufficio: c’è stata la cessione dell’ultimo secondo | Addio a mercato chiuso

Inter, terremoto in ufficio: c’è stata la cessione del calciatore, con la sua partenza il mercato è ufficialmente concluso

Con il rientro dei nazionali, impegnati per le sfide di Nations League e per le qualificazioni alla prossima edizione della Coppa del Mondo, Simone Inzaghi sta preparando nel migliore dei modi la prossima sfida di campionato.

Trasferta più che insidiosa per i nerazzurri che, nel pomeriggio di domenica, se la vedranno contro il Monza per un ‘derby’ lombardo che promette sicuro spettacolo. Poi la testa sarà rivolta esclusivamente al primo impegno di Champions League contro il Manchester City.

Nel frattempo, però, arrivano delle importanti novità dal punto di vista del calciomercato. In particolar modo quello in uscita dove si registra, proprio nelle ultime ore, la cessione ufficiale da parte del calciatore.

Lo stesso che non rientrava nei piani tecnici e tattici del manager piacentino, nonostante quest’ultimo lo abbia schierato in più di una occasione nelle amichevoli estive della squadra campione d’Italia.

Mercato Inter, addio in attacco: Salcedo fa le valigie e se ne va

Ritornato dal prestito, in Serie B, al Lecco dove non ha mai lasciato il segno Eddie Salcedo è ritornato a Milano al termine del prestito con la squadra lombarda. In cuor suo il giocatore sapeva benissimo di non disfare i bagagli visto che difficilmente sarebbe entrato nei piani di Inzaghi. Una impresa impossibile per il classe 2001 che non è stato nemmeno inserito nella lista da consegnare alla Lega di Serie A.

Per l’ex Primavera del Genoa si è aperta una opportunità che lo porterà in Grecia. La sua carriera calcistica, infatti, proseguirà proprio sull’isola europea. Precisamente all’Ofi Creta che ha deciso di puntare su di lui per andare a rinforzare il reparto offensivo del club ellenico. Anche perché il suo contratto con i nerazzurri stava per andare in scadenza (30 giugno del prossimo anno).

Salcedo-Ofi Creta, visite mediche ok: ora la firma

Mancano solamente gli ultimi dettagli, ma oramai Eddie Salcedo si può considerare a tutti gli effetti un nuovo attaccante dell’Ofi Creta. Squadra ellenica che è guidata attualmente dall’ex conoscenza della Serie A (Perugia e Roma), Traianos Dellas.

Le due parti hanno raggiunto l’accordo sulla base di un anno di contratto con opzione per le due stagioni successive. In rosa troverà l’ex meteora della Fiorentina, Marko Bakic.