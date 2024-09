Non m’interessa quanti gol hai fatto | Vanoli lo manda in panchina: esterrefatti i tifosi del Torino

Clamorosa decisione da parte di Paolo Vanoli, il tecnico del Torino lo manda in panchina: tifosi a dir poco spiazzati

Tra le squadre che hanno sorpreso particolarmente in questo inizio di stagione c’è sicuramente il nuovo Torino di Paolo Vanoli. L’ex difensore del Bologna (con un passato anche in nazionale) ha risollevato un ambiente che non viveva un periodo del genere da tempo.

Nonostante il campionato sia iniziato da tre giornate, i granata condividono il primo posto insieme ad Inter, Juventus ed Udinese. Quello che ha impressionato gli addetti ai lavori è lo stile di gioco del team di Vanoli che se la gioca sempre, a prescindere che si trovi difronte una big o una squadra che lotta per la salvezza.

Anche se quello che sta facendo particolarmente discutere, in queste ultime ore, sono le possibili scelte di formazione. Il bomber della squadra potrebbe partire dalla panchina in vista del match di campionato contro il Lecce di domenica 15 settembre alle ore 15.

Una notizia che ha spiazzato inevitabilmente non solo i tifosi della squadra piemontese, ma soprattutto tutti coloro che hanno puntato sull’atleta al ‘Fantacalcio’.

Torino, Vanoli manda Adams in panchina: dubbi in attacco

Arrivato questa stagione dopo essersi svincolato dal Southampton, Ché Adams ha avuto un impatto incredibile con il campionato italiano. Con il Torino ha collezionato quattro presenze (una in Coppa Italia) dove ha messo a segno una rete e fornito ben 2 assist ai compagni.

Un colpo, a parametro zero, quello messo a segno dalla dirigenza granata che ha fatto sognare i tifosi. Il nazionale scozzese, però, è reduce da un problema muscolare che ha accusato in settimana. Nonostante il peggio sia passato, il tecnico vuole farlo partire dalla panchina per non rischiarlo dal primo minuto.

Torino, Adams verso la panchina: lo staff di Vanoli valuta le sue condizioni

Ovviamente i colpi di scena, in questa vicenda, non sono affatto esclusi. Lo staff medico di Vanoli, in queste prossime ore, valuterà attentamente le condizioni fisiche del classe ’96.

Nel caso in cui dovesse alzare “bandiera bianca” come partner d’attacco di Duvan Zapata potrebbe essere scelto Yann Karamoh. che ha impressionato molto Vanoli in questo ritiro estivo.