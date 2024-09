Mi fermo qui, basta | Dallo scudetto con Ibra alla triste decisione: l’ex rossonero la fa finita

L’ex Milan ha fatto la sua scelta. Dopo lo scudetto vinto nel 2022 insieme a Ibrahimovic ha deciso di porre la parola fine. È ufficiale.

Reduce da un tutt’altro che felice inizio di campionato che l’ha visto pareggiare contro Torino e Lazio e perdere contro il Parma, il Milan di Paulo Fonseca si prepara a ospitare il neopromosso Venezia di Eusebio Di Francesco in occasione della quarta giornata di campionato in Serie A.

Appuntamento, quello contro i lagunari in programma a San Siro sabato alle 20.45, al quale i rossoneri giungono col chiaro obiettivo di portare a casa la prima vittoria della stagione dopo un avvio decisamente pessimo che lo ha portato a occupare la 14esima posizione in classifica con appena due punti e un ritardo di cinque dalla vetta della classifica al momento condivisa da Inter, Juventus, Torino e Udinese.

Una vetta, certamente non lontanissima, che dovrà però essere riavvicinata già a partire da sabato per non rischiare di mettere ulteriormente in salita un percorso che, senza nascondimenti, a fine stagione dovrà portare alla conquista del 20esimo scudetto della storia del club.

Un 20esimo scudetto, neanche avvicinato nelle ultime due stagioni, che, anche alla luce dell’ottima campagna acquisti sostenuta dalla società nel corso dell’estate, è indubbiamente alla portata di Leao e compagni, i quali, seppur non considerati favoriti, hanno certamente tutte le carte in regola per sovvertire i pronostici e tornare sul tetto d’Italia a distanza di quasi tre anni dal tricolore vinto nella stagione 2021-2022.

Spodestare l’Inter e vincere il 20esimo scudetto: ecco gli obiettivi del Milan

Scucito nel maggio del 2022 dal petto dell’Inter, che lo aveva vinto nell’annata 2020-2021, lo scudetto, come detto, è l’obiettivo stagionale certamenente non nascosto del Milan del patron, Gerry Cardinale. Un obiettivo, centrato per l’ultima volta ormai quasi tre anni fa, al quale i rossoneri ambiscono non solo per fregiarsi del “semplice” titolo di campione d’Italia, ma anche, e forse soprattutto, per cucire sul petto quella tanto sognata e desiderata seconda stella sfoggiata quest’anno con orgoglio, grazie al trionfo dello scorso campionato, dai cugini nerazzurri.

Vittorioso la scorsa stagione con un margine di 19 punti proprio sul secondo posto del Milan, il Biscione ha infatti anticipato il Diavolo nel raggiungimento del prestigioso traguardo che, purtroppo neanche sfiorato da quest’ultimo nelle stagioni 2022-2023 e 2023-2024, rappresenta, come detto, lo scopo principale della società di Via Aldo Rossi, la quale punta a spodestare la Beneamata come fatto quasi tre anni fa e vincere quello che sarebbe il 20esimo scudetto della sua storia.

Tatarusanu dice basta: l’ex Milan annuncia l’addio al calcio giocato

Passato in Serie A tra le file della Fiorentina prima e del Milan poi, Ciprian Tatarusanu ha annunciato l’addio calcio giocato tramite un post condiviso su Instagram nelle scorse ore. L’ormai ex portiere rumeno ha infatti deciso di porre fine alla sua ventennale carriera che lo ha visto vestire, tra le altre, le maglie di Steaua Bucarest, Nantes, Olympique Lione e Abha.

Una carriera, condita da più di 500 presenze ufficiali tra club e nazionale rumena, in cui il classe ’86 ha messo in bacheca cinque titoli nazionali, tra cui lo scudetto vinto con la maglia del Milan nella stagione 2021-2022 in cui, in maniera egregia, ha ricoperto il ruolo di vice Maignan.