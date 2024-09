Lotito, si concretizza l’incubo: il giocatore va in scadenza di contratto | Roma pronta a soffiarlo ai rivali

Il club biancoceleste potrebbe perdere un calciatore importante proprio a favore dei rivali cittadini pronti a fare lo sgarbo.

Una delle squadre che suscitano maggiore interesse in Serie A in questa stagione è sicuramente la Lazio di Claudio Lotito, con il suo nuovo progetto affidato a Fabiani come direttore sportivo e a Marco Baroni come nuovo tecnico, dopo che Igor Tudor aveva rassegnato le dimissioni ad inizio giugno scorso.

Il mercato biancoceleste non è stato sicuramente entusiasmante, ma di certo può essere definito molto intrigante ed interessante. Sono andate via tutte le bandiere ed i vecchi leader di uno spogliatoio che ormai era diventato una sorta di polveriera.

Via Luis Alberto, via Felipe Anderson, via anche Capitan Ciro Immobile. Insomma, una sorta di anno zero, con un progetto completamente nuovo ed in cui sono stati acquistati soprattutto giovani di gamba, veloci, imprevedibili, ma ancora tutti da scoprire e sicuramente non dal nome altisonante.

Le mosse dirigenziali e presidenziali, come spesso accade da quelle parti, non sono di certo piaciute alla tifoseria che ha contestato aspramente il proprio presidente in estate e si è lamentata della mancanza di ambizioni che, a loro dire, è chiaramente palese. Le prime tre giornate di campionato hanno fornito risposte contraddittorie, ma la stagione avrà modo di dire se l’operato della società sarà da promuovere o da bocciare.

Lazio, i nove calciatori in scadenza

Nel frattempo, quella che arriverà, potrebbe essere un’altra estate di grandi cambiamenti. Sono in tutto nove, infatti, i calciatori che hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e che potrebbero quindi lasciare la Capitale al termine di questa stagione, alcuni anche prima.

Si tratta di Pedro, Vecino, Hysaj, Marusic, Lombardi, Pellegrini, Akpa Akpro, André Anderson e Diego Gonzalez. Alcuni sono già fuori dal progetto, altri potrebbero vedere la propria permanenza allungata al netto di quella che sarebbe la scelta del club, altri ancora (Luca Pellegrini per esempio) potrebbero ancora partire in queste ultime ore di mercato turco.

Vecino dalla Lazio alla Roma?

Il calciatore che sembra avere più possibilità di restare a Roma, tra i nove sopracitati, è senza ombra di dubbio Matias Vecino. Il centrocampista uruguagio è quello più al centro del progetto tecnico di Marco Baroni tra tutti quelli in scadenza di contratto e si gioca il posto a centrocampo con Guendouzi e Rovella (ne giocano due). La sua eventuale permanenza e rinnovo dipenderanno anche dal suo impiego in questo finale di stagione.

Nel frattempo, però, sembra aprirsi un clamoroso scenario che sicuramente non farebbe piacere ai tifosi laziali. Vecino, infatti, potrebbe restare a Roma anche nella prossima stagione, ma trasferirsi in giallorosso per proseguire la sua carriera con l’altra squadra della Capitale. Un tradimento che i supporter laziali si augurano di non dover vivere.