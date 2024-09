Juventus, ennesima tragedia sportiva: un tuo ex tesserato si è messo nei guai | Peggio di Paratici

Juventus, altra tragedia sportiva: un ex tesserato bianconero è finito in guai molto seri, gli ultimi aggiornamenti

E’ bastata una semplice frase quella uscita dalla bocca di un ex tesserato della Juventus a scatenare un vero e proprio putiferio. Una frase che, a livello sportivo e non solo, potrebbe costargli davvero molto caro.

Una ennesima tragedia sportiva che, in qualche modo, vede “vicino” la ‘Vecchia Signora’. La notizia di questa vicenda, nel giro di pochissimo tempo, ha immediatamente fatto il giro della rete e non solo.

I vertici alti della Federazione del Paese stanno continuando a lavorare e, soprattutto, indagare su quanto sta accadendo. La volontà è quella di chiudere, quanto prima, questa faccenda dando la giusta punizione all’ex tesserato bianconero.

Secondo quanto riportato da alcune fonti e media sportivi locali pare che lo stesso rischi una lunghissima squalifica. Di ufficiale ancora non c’è nulla, ma il rischio c’è eccome.

Juventus, guai per l’ex Bentancur: una sua frase ha scatenato il putiferio

Si ritorna a parlare di Rodrigo Bentancur, ex centrocampista della Juventus ed attualmente in forza agli inglesi del Tottenham. Non tanto per i suoi meriti sportivi in campo, ma per quello che ha detto fuori dal terreno di gioco. Una frase, come riportato in precedenza, che lo ha fatto incastrare e che potrebbe costargli davvero molto caro.

Queste le sue dichiarazioni mentre parlava al telefono con un’altra persona: “Sonny? Potrebbe essere anche suo cugino, visto che sembrano tutti uguali“. In merito a questa frase ed a questa vicenda sta indagando la FA. Il rischio di una lunga squalifica, nei confronti del calciatore, è molto alto.

Bentancur, la squalifica è possibile: cosa potrebbe succedere all’uruguagio

I media del Paese fanno sapere che il giocatore sicuramente verrà sanzionato con una pesante multa. Non solo, dal punto di vista sportivo rischia anche una lunga squalifica: si parla addirittura di ben 12 partite che potrebbe saltare.

Cosa ha fatto la Football Association? Lo ha deferito per alcune sue dichiarazioni ritenute discriminatorie nei confronti di un suo compagno di squadra degli ‘Spurs’. Una brutta tegola per il tecnico australiano Postecoglou ed il resto della squadra londinese.