Abbiamo finalmente il nuovo Maicon | De Rossi, tutto fatto per gennaio: ecco il terzino destro

Mercato Roma, che gioia per De Rossi: individuato il nuovo Maicon. La dirigenza è pronta a rinforzare la fascia destra

Una delle protagoniste di questa ultima sessione del calciomercato estivo è stata, senza ombra di dubbio, la Roma con acquisti di qualità e profili giovani ed interessanti. Non solo visto che i giallorossi si sono dati un bel po’ da fare anche nel mercato degli svincolati.

Prima Mario Hermoso e poi Mats Hummels. Due difensori centrali, con alle spalle anni di esperienza internazionale, che non hanno bisogno di alcun tipo di presentazione. Negli ultimi giorni sono approdati a Trigoria alla corte di De Rossi per i primi allenamenti.

L’obiettivo è quello di recuperare la migliore forma fisica per mettersi, sin da subito, a disposizione della causa giallorossa. Nel frattempo, però, la dirigenza continua a lavorare dal punto di vista del mercato.

In particolar modo si pensa a come rinforzare la fascia destra della difesa. Individuato il nuovo Maicon (arrivato nella Capitale a 32 anni per tre stagioni). Un calciatore che ha catturato non solo l’attenzione dei dirigenti giallorossi, ma anche di altri top club italiani.

Tchatchoua, tutti pazzi per il talento del Verona: la Roma in prima fila

Una delle sorprese di questo inizio di stagione dell’Hellas Verona è, senza ombra di dubbio, Jackson Tchatchoua. Il terzino destro è stato un punto di forza prima di Marco Baroni (che ha tentato in tutti i modi di portarlo alla Lazio ma senza successo) che di Paolo Zanetti che non può assolutamente fare a meno di lui.

Nell’ultima giornata di campionato, prima della sosta per le nazionali, ha trovato la via della rete nella vittoriosa trasferta di Genova contro i rossoblù di Gilardino. Le sue prestazioni eccellenti hanno catturato l’attenzione dei top club italiani ed anche quelli esteri. In prima fila, per il classe 2001, ci sarebbe proprio la Roma che lo ha affrontato anche come avversario nella passata stagione.

Tchatchoua, il Verona se lo tiene stretto: Setti non lo vende, a meno che…

Il patron degli scaligeri, Maurizio Setti, lo ritiene incedibile. Ovviamente, come ogni fase di mercato che si rispetti, tutto può cambiare da un momento all’altro. Soprattutto se dovesse arrivare una di quelle offerte difficili da rifiutare.

Il nazionale camerunese, arrivato dalla squadra belga del Charleroi nell’agosto della passata stagione in prestito, è stato pagato “solo” 3 milioni di euro. Ora il suo cartellino vale almeno 10 volte tanto. La Roma è avvisata, così come il resto degli altri club.