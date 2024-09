Rottura del crociato e stagione finita | Niente esordio in A per il pupillo del mister: notizia tremenda

Salta l’esordio in Serie A del baby fenomeno: il giocatore ha riportato la rottura del crociato. Stagione finita ancor prima di iniziare.

Felici per le due vittorie conquistate dall’Italia di Luciano Spalletti nei primi due appuntamenti di Nations League contro Francia e Israele, i tifosi e gli appassionati di calcio italiani sono pronti a riportare la loro attenzione sul campionato di Serie A che torna questo fine settimana con le gare della quarta giornata.

Un quarta giornata, che avrà inizio sabato alle 15.00 con l’anticipo che vedrà affrontarsi Como e Bologna, in cui, pur non essendoci veri e propri big match in programma, spiccano indubbiamente gli impegni delle attuali quattro capoliste, Inter, Juventus, Torino e Udinese, pronte ai rispettivi impegni contro Monza (domenica alle 20.45), Empoli (sabato alle 18.00), Lecce (domenica alle 15.00) e Parma (lunedì alle 18.30).

Quattro appuntamenti, distribuiti tra sabato e lunedì, ai quali faranno ovviamente da contorno gli altri sei match della giornata che, sempre tra il fine settimana e lunedì, vedranno scontrarsi le succitate Como e Bologna (sabato alle 15.00), Milan e Venezia (sabato alle 20.45), Genoa e Roma (domenica alle 12.30), Atalanta e Fiorentina (domenica alle 15.00), Cagliari e Napoli (domenica alle 18.00) e Lazio ed Hellas Verona (lunedì alle 20.45).

Una quarta giornata, come detto, mancante di sfide di cartello, che potrebbe però gettare le basi, almeno per quanto riguarda la parte alta della classifica, dei primi tentativi di fuga ad opera di Inter e Juventus, i cui impegni contro Monza ed Empoli non dovrebbero rappresentare ostacoli insormontabili.

Sette punti in tre partite: il fantastico inizio del Torino di Vanoli

Passato lo scorso 21 giugno sotto la gestione di Paolo Vanoli, giunto in granata per prendere il posto di Ivan Juric, il Torino è senza alcun’ombra di dubbio una delle sorprese positive di questo primo scorcio di campionato che lo vede, dopo le prime tre giornate di campionato, al primo posto in classifica con sette punti, in coabitazione con Inter, Juventus e Udinese.

Un primo posto, conquistato grazie al pareggio all’esordio contro il Milan (i rossoneri hanno agguantato il pari solo al nei minuti di recupero del secondo tempo) e alle due vittorie di fila contro Atalanta e Venezia, che i piemontesi punteranno ovviamente a conservare mediante l’ottenimento di altri tre punti nell’imminente sfida interna di domenica pomeriggio contro il Lecce di Luca Gotti. Sfida, questa, certamente alla portata di Zapata e compagni i quali, galvanizzati dall’ottimo inizio, cercheranno ovviamente di portare quanto più avanti possibile la propria striscia di risulati positivi.

Torino, lesione del crociato per Ilkhan: il turco tornerà nel 2025

Pronto ad affrontare il Lecce di Luca Gotti nel match della quarta giornata in programma domenica alle 15.00, il Torino del presidente, Urbano Cairo, deve purtroppo fare i conti con il grave infortunio al ginocchio occorso al giovane turco Emirhan Ilkhan.

Uscito anzitempo dall’allenamento di sabato scorso, il classe 2004 ha infatti sfortunatamente riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un infortunio tremendo, per un giocatore che avrebbe quasi sicuramente esordito in Serie A nelle prossime settimane, che priverà Vanoli di un ottimo elemento il cui ritorno in campo è previsto ovviamente nel 2025.