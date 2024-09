Pioli, il tuo pupillo è stato scaricato dalla società: contratto strappato | Ora è senza squadra

Uno dei pupilli di Stefano Pioli è stato scaricato dalla società, tutt’ora senza contratto: trattativa in corso per lui

In queste ultime ore si sta riparlando, anche in maniera piuttosto prepotente, di Stefano Pioli. Il tecnico emiliano, dopo una esperienza di quattro anni e mezzo al Milan, è rimasto senza squadra dopo l’esonero di pochi mesi fa.

Il suo periodo da “disoccupato”, però, a quanto pare potrebbe terminare nei prossimi giorni. Ed il motivo è fin troppo serio: l’Arabia Saudita lo tenta e lo chiama. Non una squadra qualunque, ma quella in cui milita un certo Cristiano Ronaldo: vale a dire l‘Al-Nassr.

Il profilo dell’emiliano piace parecchio alla dirigenza saudita che sta sondando il terreno. Prima, però, bisogna risolvere la questione con l’allenatore attuale (Luis Castro). Nel frattempo, però, si parla anche di uno dei pupilli di Pioli ai tempi del ‘Diavolo’.

Uno di quei calciatori di cui non riusciva assolutamente farne a meno. Il suo contratto non è stato rinnovato con i rossoneri. Adesso il giocatore sta valutando tutte le ipotesi possibili. A quanto pare, però, c’è una trattativa in corso che lo porterebbe al club neopromosso.

Ex Milan, Kjaer ancora svincolato: possibile approdo nel club neopromosso

Nonostante la veneranda età (35 anni compiuti nel mese di marzo), Simon Kjaer è un giocatore di sicuro affidamento. Un difensore vecchio stile che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione visto che, a parlare per lui, ci pensa direttamente il suo curriculum. Dal 2020 al 2024 ha vestito la maglia del Milan dove è diventato un punto di riferimento per la squadra e, soprattutto, idolo della tifoseria.

Il suo contratto, però, è andato in scadenza e non è stato rinnovato visto che il club ha fatto altre scelte puntando su profili molto più giovani. Di appendere le scarpette al chiodo non ne ha alcuna intenzione visto che vuole continuare a giocare. Tanto è vero che si sta ipotizzando, sempre di più, un suo possibile passaggio al club neopromosso in Serie A.

Kjaer, idea del Venezia: le parole del ds Antonelli

In questi giorni il nome dell’ex difensore della nazionale danese (ritiratosi dopo gli ultimi Europei) è tornato nuovamente di moda per la Serie A. In particolar modo per il Venezia che, per salvarsi, è pronto a fare affidamento sul calciatore che ha una importante esperienza.

A fare il punto della situazione ci ha pensato direttamente il direttore sportivo dei lagunari, Filippo Antonelli. Quest’ultimo non ha assolutamente esclusivo l’arrivo del nativo di Horsens: “Svincolati? Abbiamo monitorato tutte le situazioni. Con la proprietà non ho mai parlato di questa cosa. Sarebbe uno sforzo importante. Proporrò il suo nome e valuteremo“.