Osimhen chiama il Milan: “non mettetevi in mezzo” | Il talento rossonero raggiungerà il nigeriano

Victor Osimhen “avvisa” il Milan: “Non vi mettete in mezzo”. Il talento rossonero pronto a volare in Turchia

Uno dei protagonisti alla chiusura del calciomercato estivo, almeno in Italia, è stato senza ombra di dubbio Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano sembrava destinato a vivere, almeno per qualche mese, fuori rosa con il Napoli visto che Conte lo aveva tagliato fuori da ogni progetto.

Ed invece sia per il calciatore che per il suo agente, Roberto Calenda, si è presentata una possibilità da prendere al volo e non rischiare di rimanere fermo per un bel po’ di tempo. Vale a dire la chiamata del Galatasaray.

Il tutto si è concluso nel giro di pochissimi giorni con il club che lo ha prelavato in prestito secco (ma con ingaggio interamente pagato dai turchi) per rinforzare il reparto offensivo già ricco di ex Serie A come Mauro Icardi e Dries Mertens.

Adesso, però, tra il Galatasaray ed il calciatore spunta un terzo “incomodo”: si tratta del Milan, Ed il motivo è fin troppo intuibile: il giocatore rossonero vuole raggiungere Osimhen in Turchia, affare che potrebbe andare in porto. Ma bisogna fare molto presto.

Galatasaray bussa ancora alla porta della Serie A, piace Ballo-Touré del Milan

Il Milan, poco prima dell’inizio della stagione, aveva fatto chiarezza attraverso le parole di Ibrahimovic: Divock Origi e Fode Ballo-Touré non avrebbero rappresentato, in alcun modo, la squadra allenata da Paulo Fonseca. Anzi, i due calciatori sono stati “retrocessi” nel ‘Milan Futuro‘ attualmente impegnato in Serie C.

Se il centravanti belga si sta allenando, insieme al suo preparatore atletico, in quel di Firenze il difensore non ci ha minimamente pensato di scendere di categoria. Ed è per questo motivo che, in suo soccorso, sta per arrivare il Galatasaray di Osimhen. Questo è quello che ha fatto sapere il giornalista di ‘Sky Sport’, Gianluca Di Marzio.

Ballo-Touré in Turchia, bisogna fare presto: il mercato chiude tra poco

Allo stesso tempo, però, bisogna fare molto presto affinché questo accordo possa andare in porto. Per il semplice motivo che in Turchia le trattative, sia quelle in entrata che quelle in uscita, chiuderanno nella serata di venerdì 13 settembre.

Il giocatore della nazionale del Senegal, però, è soltanto una idea “last minute” del club che sta provando, in tutti i modi, a chiudere per la corsia di sinistra per Nicola Zalewski della Roma.