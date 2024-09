Non possiamo più spendere 1€ | Cardinale, il Milan ha finito il budget: completa la rosa con un ragazzino

Il Milan ha finito il proprio budget e ora deve correre ai ripari inserendo nello spogliatoio un talento della propria Next Gen, ecco chi è

Il Milan è alle prese con un momento complicato all’interno dello spogliatoio dopo l’inizio di campionato negativo. Paulo Fonseca è già a rischio esonero e dovrà subito raddrizzare la situazione con qualche accorgimento tattico che sta valutando in questi giorni di stop a causa degli impegni delle Nazionali.

La dirigenza ha centrato tutti gli obiettivi che si era prefissato in entrata. La rosa ha due nuovi centravanti con caratteristiche complementari, un mediano di rottura come Fofana, un esterno di spinta e un centrale roccioso.

Un’assenza pesante è quella di Ismael Bennacer che si è infortunato e rientrerà solo a fine del 2024. La società sta valutando di inserire un giovane nell’organico per sopperire numericamente al vuoto lasciato dal centrocampista.

La soluzione potrebbe essere interna grazie al nuovo Milan Futuro che milita in Lega Pro e che ha pareggiato contro il Carpi, con la rete di Camarda. Al termine della partita il tecnico Daniele Bonera ha espresso parole positive riguardo alla prestazione.

Al posto di Bennacer il Milan è pronto a lanciare un talento delle giovanili

Queste le sue dichiarazioni: “La gestione dei ragazzi con la prima squadra capiterà diverse volte. C’è un grande seguito e siamo contenti di poter portare tante persone allo stadio. Partita per partita stiamo alzando il livello dei singoli“.

E al posto di Bennacer, Fonseca potrebbe convocare Vos. Bonera ha parlato delle sue caratteristiche così: “Vos è quel giocatore dinamico, intraprendente che gli piace giocare alto ed essere aggressivo. Ha avuto un buon impatto nel gruppo“.

Investire nella Next Gen porta i suoi frutti, il Milan spera di seguire le orme della Juventus

La Juventus ha dimostrato che l’investimento nella Next Gen è stato molto fruttuoso su due lati. Il primo riguarda la possibilità di future plusvalenze in grado di finanziare il mercato in entrata, dall’altra la chance di lanciare in pianta stabile in prima squadra chi si mette in luce e si fa trovare pronto al grande salto.

Il Milan ha deciso di seguire l’esempio dei bianconeri e si augura che possa ottenere le stesse soddisfazioni a stretto giro, obiettivo alla portata data la forza dell’organico che è in larga parte lo stesso che ha raggiunto la finale della Champions League della Primavera.