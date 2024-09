Non ho bisogno di comprarli, i fenomeni li ho in casa | UFFICIALE De Laurentiis: promosso in prima squadra

Aurelio De Laurentiis promuove in prima squadra il fenomeno. Il Napoli può stare tranquillo, il futuro è assicurato. È già al lavoro.

Reduce dalle due vittorie consecutive contro Parma e Bologna, che hanno fatto seguito alla pesante sconfitta rimediata a Verona contro l’Hellas di Paolo Zanetti alla prima giornata, il Napoli di Antonio Conte cerca ora la continuità contro il Cagliari di Davide Nicola.

Ospite della formazione sarda nel match della quarta giornata di campionato in programma domenica all’Unipol Domus alle ore 18.00, il gruppo del tecnico salentino punterà infatti a conquistare l’intera posta in palio per centrare la terza affermazione di fila e tenersi così in scia di Inter e Juventus, impegnate rispettivamente domenica alle 20.45 e sabato alle 18.00 contro Monza ed Empoli.

Due match, questi, sulla carta certamente non proibitivi per nerazzurri e bianconeri, ai quali i campani guarderanno con grande attenzione sperando ovviamente in un loro passo falso. Forti della mancata partecipazione alle coppe europee, gli azzurri dovranno necessariamente sfruttare a proprio vantaggio questo fattore il quale, unito all’ottima campagna acquisti realizzata dalla società nel corso dell’estate, potrebbe rivelarsi fondamentale per Lukaku e compagni nella scorsa verso il quarto scudetto.

Scudetto che, scucito tristemente la scorsa stagione dopo il grande trionfo dell’annata 2022-2023, rappresenta l’obiettivo certamente non nascosto del club del presidente, Aurelio De Laurentiis, pronto a tornare subito protagonista, e quindi anche in Europa, dopo il triste decimo posto dello scorso campionato.

Napoli, De Laurentiis ha accontentato Conte: mercato senza badare a spese

Antonio Conte non può più lamentarsi: Aurelio De Laurentiis ha soddisfatto le sue richieste di mercato mettendogli a disposizione una rosa di altissimo livello, completa in ogni settore del campo. Una rosa alla quale, nel corso delle settimane, si sono uniti ben sette giocatori, già pronti a onorare la maglia azzurra in quella che sarà, almeno è quello che auspicano i tifosi, la stagione del riscatto.

Dopo il disastro dello scorso anno, il numero uno dei partenopei non ha infatti badato a spese, ingaggiando a titolo deifnitivo Alessandro Buongiorno, Scott McTominay, Romelu Lukaku, David Neres, Billy Gilmour, Rafa Marin e Leonardo Spinazzola i quali, con il loro arrivo, dovrebbero aver rinforzato, almeno sulla carta, il gruppo passato lo scorso 5 giugno sotto la guida del succitato tecnico salentino.

Napoli, Tommaso Bianchini è il nuovo direttore generale

In attesa di vedere nuovamente all’opera sul campo il suo Napoli, che domenica pomeriggio andrà a far visita al Cagliari del presidente Giulini, De Laurentiis promuove al ruolo di direttore generale, Tommaso Bianchini, il quale dovrebbe lasciare il reparto marketing del club nei prossimi giorni per diventare il suo nuovo braccio destro.

Stando infatti a quanto riportato da Antonio Corbo su la Repubblica, l’ormai ex Head of operations, sales & marketing del club azzurro dovrebbe assumere il nuovo ruolo in virtù dell’ottimo lavoro svolto nel corso degli ultimi anni. Un lavoro, soprattutto nell’ambito della brandizzazione, che ha aumentato considerevolmente la visibilità del marchio Napoli in Europa e nel Mondo.