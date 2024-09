Giuntoli rivuole il vecchio Alex Sandro | Ma stavolta sarà diverso: giovane, forte e motore sulla fascia

Mercato Juventus, Giuntoli alla ricerca dell’erede di Alex Sandro: questa volta, però, sarà giovane e molto forte

Dopo nove anni l’avventura e la storia d’amore tra Alex Sandro e la Juventus è terminata. Il terzino brasiliano ha comunque scritto nel suo pagine molto importanti nel club bianconero togliendosi più di qualche soddisfazione.

Nonostante qualche critica di troppo per via di qualche prestazione sottotono, l’ex Porto ha dato sempre tutto sé stesso per la causa della ‘Vecchia Signora’.

Dopo alcune settimane vissute da svincolato, al termine del suo contratto, è riuscito a trovare un accordo con un nuovo club. Ritorno a casa, in Brasile, tra le fila del Flamengo. Con i rossoneri deve ancora effettuare il suo esordio.

Allo stesso tempo, però, la Juventus si è messa subito al lavoro per individuare il suo erede. Il nome già c’è ed arriva direttamente dalla Serie A. Si tratta di un giovane, molto forte, pronto a fare il suo esordio tra i grandi.

Juve, Giuntoli individua l’erede di Alex Sandro: è un pupillo di Gilardino

Un atleta che ha trascorso tutte le giovanili del Genoa fino ad arrivare alla Primavera allenata da Jacopo Sbravati. Le sue prestazioni non sono affatto passate inosservate al ds Giuntoli che lo osserva con estrema attenzione. Stiamo parlando di Honest Ahanor, terzino sinistro rossoblù e gioiello prezioso del ‘Grifone’.

Il nativo di Aversa è stato uno dei protagonisti nella vittoria dello scudetto del Genoa dello scorso giugno. Gilardino lo ha voluto portare in ritiro facendogli giocare più di qualche spezzone di partita per valutarlo meglio. I risultati sono stati ottimi. Ora non resta che attendere il tanto ed atteso giorno del primo contratto, da professionista, da firmare. Intanto la società bianconera monitora la vicenda con attenzione.

Juve, occhi sul giovane Ahanor: il Genoa si gode il suo gioiello prezioso

Classe 2008, nato in Campania da genitori nigeriani, è un punto di riferimento per le nazionali giovanili azzurre. All’età di 5 anni ha impressionato gli scout del ‘Grifone’ che lo hanno fatto approdare nei “Pulcini”. Di strada ne ha fatta visto che ora è un punto fisso della Primavera, con il sogno di approdare (quanto prima) nella squadra dei “grandi”.

Il suo percorso ha catturato, appunto, l’attenzione della Juventus, da sempre molto attenta quando si parla di profili giovani ed interessanti. La Juventus ci proverà nei prossimi mesi. Intanto il Genoa, pur sapendo benissimo che il suo atleta è seguito dai migliori top club italiani ed europei, è pronto a proporgli un contratto dalla durata di tre anni. Il massimo per un atleta ancora minorenne.