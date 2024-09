Thiago Motta, rientrata l’emergenza | Contro l’Empoli ci sarà anche lui: sembrava impossibile

Il nuovo allenatore della Juventus dovrà fare i conti con l’infermeria in vista della prossima gara di campionato.

Per molti allenatori, anzi a dire la verità per quasi tutti, la sosta per le Nazionali è una cosa di cui si potrebbe fare tranquillamente a meno e quindi risulta alla fine un fastidio più che un’opportunità. Due settimane, circa, senza una partite ufficiali, infatti, non sempre vengono viste in maniera positiva.

Questo perché, soprattutto all’interno delle grandi squadre e delle rose di un certo livello, quasi tutti i giocatori partono per giocare con le proprie Nazionali ed alla fine sul campo di allenamento restano in pochi. I calciatori sono chiamati a viaggi, spesso anche lunghi, e rischiano infortuni o noie muscolari.

Le due settimane di sosta, quindi, non rappresentato un vero e proprio stacco ed il giusto riposo. Tutto cambia, invece, quando un allenatore riesce a lavorare con la maggior parte dei calciatori e, quindi, può decidere di conoscerli meglio, ma anche può aspettarli per recuperarli da infortuni di lunga durata.

La sosta diventa così un modo in più per allenare e far riposare i propri calciatori, ma anche la possibilità di provare schemi e soluzioni di gioco senza la pressione e l’ansia della gara ufficiale. Thiago Motta, allenatore della Juventus, ad esempio, avrà dovuto fare i conti con entrambi le condizioni.

Juve, piccola emergenza contro l’Empoli

Dopo i sette punti nelle prime tre partite e la vetta della classifica, in coabitazione con Inter, Torino e Verona, conquistata molto rapidamente, la Juventus ricomincerà il suo percorso in campionato da Empoli e dalla sfida contro i padroni di casa toscani in programma sabato 14 settembre alle 18.

Thiago Motta dovrà fare i conti ancora con diversi calciatori indisponibili. Milik, Weah, Kephren Thuram, su tutti, ai quali si aggiunge Francisco Coinceiçao che si è fatto male in Nazionale. Un infortunio che non ci voleva per uno di quei calciatori che l’ex allenatore del Bologna stava cercando di inserire più in fretta rispetto ad altri.

Juventus, allarme rientrato per Nico Gonzalez

Allarme rientrato, invece, per un altro neo acquisto, quel Nico Gonzalez che, con i circa 38 milioni di euro pagati alla Fiorentina, risulta essere uno dei calciatori più pagati dell’interno calciomercato di Serie A. L’argentino si è fermato dopo la sfida giocata con la sua Argentina contro il Cile e valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

L’esterno d’attacco, però, dovrebbe già essere a disposizione per il prossimo impegno della propria Nazionale e quindi convocabile, anche da Thiago Motta, in vista del match di Empoli. Il problema alla caviglia sinistra, quindi, sembra essere meno grave del previsto e l’allenatore bianconero può tirare un sospiro di sollievo.