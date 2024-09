Marotta lo vende a 40 milioni, ma lui non si presenta neanche in panchina | La cessione fantasma

Marotta lo ha ceduto con un’importante plusvalenza ma il giocatore non si è seduto nemmeno in panchina nell’ultima partita, è già fuori rosa?

Quello dell’Inter è stato un mercato autofinanziato dalla cessione di alcuni esuberi. I nerazzurri hanno preferito mantenere la colonna vertebrale della rosa che ha vinto con merito l’ultimo campionato piuttosto che smantellare uno o più reparti, individuando profili diversi rispetto a quelli già presenti nello spogliatoio. E così le priorità della dirigenza sono state quelle dei rinnovi di mister Inzaghi, di capitan Lautaro Martinez, di Nicolò Barella e di Denzel Dumfries.

Una scelta che è già stata ripagata da questo inizio di stagione che ha visto una squadra subito in palla, con l’ultima sonora vittoria contro l’Atalanta che ha mostrato un undici capace di giocare a memoria e di reggere l’urto offensivo dei bergamaschi, rivali per il vertice della classifica.

I prossimi test saranno molto indicativi per capire le reali potenzialità dell’Inter. L’esordio in Champions League sarà sul campo del Manchester City di Pep Guardiola, con otto gare da disputare sino a gennaio per passare il turno successivo.

Pochi giorno dopo l’impegno italiano consiste nel primo derby della nuova annata, con l’obiettivo di continuare la striscia di vittorie consecutive, battendo di nuovo i cugini del Milan, apparsi molto in difficoltà soprattutto in difesa.

Nell’ultima partita si è seduto in tribuna, nessuno se lo aspettava

Nel reparto offensivo dell’Inter non è rimasto Valentin Carboni. Il gioiellino classe 2005 è stato ceduto in prestito al Marsiglia. Ha debuttato già con la maglia dell’Argentina, con Messi che ha speso parole di stima nei suoi confronti.

Nell’ultima gara di qualificazione ai Mondiali 2026 vinta 3-0 col Cile, il ct lo ha lasciato in tribuna, dove si sono accomodati pure Juan Musso, Equi Fernandez e Giuliano Simeone. Martedì sera l’albiceleste scende di nuovo in campo contro la Colombia e chissà se si siederà almeno in panchina.

L’Inter detiene ancora la proprietà di Carboni che cerca spazio in Francia

Dopo aver prolungato il contratto con l’Inter fino a giugno 2029, il trequartista argentino si è trasferito al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto fissato a 36 milioni più bonus e contro-riscatto a favore dei nerazzurri.

Roberto De Zerbi lo ha voluto fortemente e ha intenzione di dare lui il meritato spazio. Al momento ha raccolto solo 35 minuti in due partite di Ligue 1 ma avrà modo di dimostrare il proprio talento.