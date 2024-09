Io come Dybala? Neanche per sogno | Roma, cessione lampo e giocatore ricoperto d’oro: stipendio decuplicato

La Roma perde un suo gioiello. Il giocatore non ha seguito l’esempio di Dybala: accettato il ricco stipendio propostogli dal nuovo club.

Messe in archivio le due belle vittorie conquistate dall’Italia di Luciano Spalletti nelle prime due gare di Nations League contro Francia e Israele, l’attenzione di tifosi e appassionati di calcio italiani torna a concentrarsi sul campionato di Serie A, pronto a ripartire questo fine settimana con la quarta giornata della stagione 2024-2025.

Una quarta giornata, che avrà inizio sabato alle 15.00 con l’anticipo Como-Bologna, che per varie squadre potrebbe rappresentare un nuovo punto di partenza dopo un avvio non proprio non felice. Squadre come la Roma di Daniele De Rossi che, fermata sul pari da Cagliari e Juventus alla prima e alla terza giornata e sconfitta dall’Empoli alla seconda, proverà ovviamente a ottenere la vittoria nel match esterno di domenica contro il Genoa di Alberto Gilardino.

Vincere la sfida in programma domenica alle 12.30 al Luigi Ferraris contro il Grifone è infatti di vitale importanza per i giallorossi che, attualmente fermi in 17esima posizione con appena due punti, non possono più permettersi passi falsi che minino il percorso che a fine anno dovrà portare quasi obbligatoriamente a un posizionamento Champions.

Sfuggita all’ultimo lo scorso anno, la qualificazione alla massima manifestazione continentale per club è l’obiettivo stagionale dichiarato della Lupa della famiglia Friedkin che, prodigatasi parecchio sul mercato durante l’estate, punta a tornare in Champions League a distanza di ormai sei anni dall’ultima partecipazione.

Roma, in quattro in scadenza nel 2025: ecco di chi si tratta

Non prendendo in considerazione Mats Hummels, che si è legato annualmente al club lo scorso 4 settembre e che salvo rinnovi futuri non dovrebbe restare all’ombra del Colosseo la prossima stagione, sono attualmente quattro i giocatori della Roma con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Quattro giocatori, rispondenti ai nomi di Paulo Dybala, Leandro Paredes, Stephan El Shaarawy e Nicola Zalewski, i quali, pur considerati ovviamente big all’interno del gruppo, non avrebbero (ancora) ricevuto proposte di rinnovo da parte della società. Tempo per parlare di prolungamenti ce ne sarà ovviamente in futuro, ma allo stato attuale delle cose la situazione è questa. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.

Roma, Zalewski può partire: il polacco nel mirino del Galatasaray

Centrale nei piani di Daniele De Rossi, che fin qui lo ha schierato titolare contro il Cagliari e a partita in corso contro Empoli e Juventus, Nicola Zalewski potrebbe lasciare clamorosamente il club giallorosso nelle prossime ore per trasferirsi in Turchia al Galatasaray.

Stando infatti a quanto riportato recentemente dal Corriere dello Sport, l’esterno polacco piace molto al club di Istanbul che, data la chiusura del mercato in entrata fissata in Turchia al 13 settembre, starebbe provando a convincere quello giallorosso a privarsi del suo gioiello al quale, tra le altre cose, ha già presentato un’offerta di ingaggio da ben due milioni netti di euro a stagione. Cifra, questa, di gran lunga superiore ai soli 350mila attualmente percepiti da Zalewski all’ombra del Colosseo. Per l’attuale numero 59 della Lupa il Galatasaray avrebbe messo sul tavolo poco più di nove milioni di euro, coi Friedkin che ne vorrebbero però almeno 13 per procedere all’operazione. Le parti sono attualmente in fase di colloquio, vedremo cosa ne verrà fuori nelle prossime ore.