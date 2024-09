Fonseca, per l’ultima spiaggia ha scelto l’uomo che non ti aspetti | Titolare a sorpresa contro il Venezia

Il tecnico portoghese è pronto a fare altre scelte importanti in vista del ritorno in campo della sua squadra contro il Venezia.

La sosta per le Nazionali ha portato pochi spunti soprattutto in casa Milan anche a causa della mancanza di nazionali azzurri all’interno della rosa rossonera. Così, sia mediaticamente che psicologicamente, i pensieri sono andati alle ultime immagini di campo, agli ultimi risultati, ma soprattutto alle ultime polemiche.

Fa ancora discutere, infatti, il caso Rafa Leao e Theo Hernandez. Nonostante le dichiarazioni di Furlani, che ha ribadito quello che avevano detto nell’immediato post match dell’Olimpico, lo stesso terzino francese e il tecnico portoghese, quell’episodio, per tantissimi, descrive al meglio la situazione delicata che si sta vivendo all’interno dello spogliatoio milanista.

Una polveriera senza fine che non va attribuita soltanto ai due “ribelli”. Ad essere messa sotto accusa, infatti, è anche e soprattutto la posizione della società che continua a latitare sotto tanti punti di vista, e poi l’operato di Paulo Fonseca che, anche se soltanto ad inizio settembre, non sembra essere in grado di guidare una rosa così complicata ed un’ambiente di certo non facile.

A peggiorare il tutto, poi, ci sono gli scarsi risultati della squadra che ha ottenuto soltanto due punti nelle prime tre partite, subendo già sei gol, due a partita e diventando, insieme a Lecce ed Atalanta, la peggior difesa dell’intera Serie A. Male anche il gioco che non decolla e continua ad essere troppo legato alle giocate dei gioielli della squadra.

Milan, alla ripresa non si può più sbagliare

Alla ripresa dalla sosta per le Nazionali, per il Milan comincia un tour de force allucinante che vedrà l’impegno di sabato sera a San Siro, alle 20.45, contro il Venezia e proseguirà poi con due match già cruciali. I rossoneri, infatti, giocheranno prima in casa contro il Liverpool, per l’esordio nella nuova Champions League, e poi saranno chiamati alla partita contro l’Inter, per il derby della Madonnina, la domenica successiva.

Impegni da far tremare le gambe, ma che Paulo Fonseca non può già permettersi di sbagliare. Il tecnico portoghese, quindi, dovrà fare scelte forti per quel che riguarda la formazione titolare e trovare, già per la sfida contro il Venezia, l’undici migliore per cercare di portare a casa la prima vittoria stagionale e scacciare via un po’ di fantasmi.

Milan, Thiaw verso il forfait contro il Venezia

L’allenatore rossonero dovrà però fare a meno, oltre che degli infortunati di lungo corso Florenzi e Sportiello, anche di Ismael Bennacer che ha rimediato un infortunio in Nazionale che potrebbe costargli tre mesi di stop. Dubbia, invece, la presenza di Thiaw e Morata che si allenano ancora a parte e che, quindi, difficilmente saranno disponibili per la sfida contro i lagunari.

In difesa, quindi, Fonseca dovrà scegliere due tra Pavlovic, Tomori e Gabbia, con i primi due che hanno giocato da titolari negli ultimi due match di campionato. Il centrale italiano, però, nonostante fin qui non sia mai stato preso in considerazione, potrebbe essere la mossa a sorpresa per far rifiatare il centrale inglese, apparso ancora un po’ appannato.