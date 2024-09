Commisso blocca la cessione: “tu non vai da nessuna parte” | Tifosi viola tranquillizzati così

Il presidente della Fiorentina ha ceduto due calciatori in Turchia, ma allo stesso tempo ne vuole blindare degli altri.

Una delle squadre della nostra Serie A che sono state decisamente più attiva nell’ultima sessione di calciomercato estivo, è stata sicuramente la Fiorentina del Presidente Rocco Commisso. Soprattutto nelle ultime ore sono state tante le operazioni perfezionate dal club viola.

La cessione di Amrabat, ma non solo e, quindi, soprattutto gli acquisti di Yacine Adli dal Milan, Robin Gosens dall’Union Berlino, Edoardo Bove dalla Roma, Danilo Cataldi dalla Lazio ed il difensore argentino Matias Moreno. Tanti acquisti che hanno regalato varie opzioni a Mister Palladino per poter affrontare al meglio le tre competizioni in cui la squadra sarà chiamata a partecipare.

Da non dimenticare, ovviamente, anche i colpi David De Gea, Marin Pongracic, Richardson, Andrea Colpani e soprattutto Albert Gudmundsson che già erano arrivati a Firenze. Le prime uscite stagionali della squadra hanno mostrato una Fiorentina ancora un po’ imballata e su cui il nuovo allenatore dovrà lavorare parecchio per trovare la quadra.

Cinque pareggi in altrettante partite stagionali, d’altronde, tutti ottenuti con squadre tecnicamente inferiori, descrivono al meglio le difficoltà incontrate dai viola in questa prima parte di stagione che, almeno, ha portato la qualificazione alla fase successiva della Conference League.

Mercato Fiorentina, Brekalo e Barak al Kasimpasa

In realtà, soprattutto nelle partite casalinghe della squadra, non ha aiutato nemmeno tantissimo il clima, con i tifosi che hanno criticato apertamente la società ed il Presidente Commisso per alcune cessioni dolorose, come quella che ha portato Nico Gonzales alla Juventus per circa 38 milioni di euro.

Anche in queste ultime ore, intanto, sono arrivate ulteriori cessioni di calciatori in esubero, con Antonin Barak e Josip Brekalo che sono passati entrambi al Kasimpasa, anche grazie ad un mercato turco che è aperto fino al prossimo 13 settembre. Queste due cessioni hanno portato alla conferma di un altro calciatore che sembrava sul piede di partenza.

Fiorentina, ad un passo i rinnovi di Kouamè e Gudmundsson

Christian Kouamè, infatti, che piace molto a Mister Palladino, che lo considera una delle prime alternative sulla trequarti ai titolari che dovrebbero essere Andrea Colpani e Albert Gudmundsson, sta per essere blindato dal club, con un rinnovo contrattuale che dovrebbe legare l’attaccante ivoriano alla Fiorentina fino al 2027.

Un altro rinnovo che sembra vicino è quello del giovane difensore Pietro Comuzzo, pronto a legarsi al club viola fino al 30 giugno 2028. Il centrale difensivo, nonostante partisse dietro nelle gerarchie, è stato sempre schierato titolare da Palladino nelle prime tre partite di campionato.