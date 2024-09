Colpaccio in Serie A: l’ex veterano del Milan si è svincolato | Già pronta la sua vecchia numero 8

Un ex calciatore rossonero è libero sul mercato e potrebbe essere una grossa opportunità per tutti nel nostro campionato.

Mai come in questa estate 2024, ormai agli sgoccioli, la sessione di calciomercato estiva ha avuto una coda molto lunga ed ha visto diverse squadre e compagini di Serie A attingere al mercato degli svincolati oppure cedere i propri calciatori in mercati ancora aperti, come quello turco o qatariota.

E, così, abbiamo assistito alla Roma, per esempio, che ha chiuso dopo il 30 agosto gli acquisti dei difensori Mario Hermoso e Mats Hummels, entrambi svincolati; al Napoli che è riuscito a cedere in prestito secco per un anno, Victor Osimhen al Galatasaray ed alla Fiorentina che ha ceduto Brekalo e Barak, sempre in Turchia, ma al Kasimpasa.

Anche la Juventus si è riuscita a “liberare” di Kostic grazie ai mercati ancora aperti, mentre ci sono squadre che continuano a sondare la lista dei calciatori svincolati per cercare giocatori che possano rinforzare ed aggiungere qualità alla propria rosa.

Si è parlato molto di questa eventualità, per esempio, anche in relazione al Milan che sembrava interessato ad ingaggiare Adrien Rabiot, ma poi ci ha rinunciato per le richieste troppo alte di mamma Veronique, procuratrice del centrocampista francese. Così, almeno per ora, l’ex Juventus resta senza squadra e può ancora fare gola a tante squadre.

L’ex Milan Poli cerca una squadra

Dal canto suo, invece, il Milan, nonostante l’infortunio occorso a Bennacer che sembra grave e che restringerà ancora di più le opzioni in mano di Fonseca per quel che riguarda la mediana, ha deciso di non prendere alcun nuovo calciatore, puntando tutto su Kevin Zeroli e Silvano Vos, centrocampisti classe 2005 che fanno parte del Milan Futuro di Daniele Bonera.

Non tornerà sicuramente nel Milan, quindi, nemmeno un altro calciatore che fa parte della lunga lista degli svincolati ancora senza una squadra. Parliamo di Andrea Poli che in rossonero ha giocato dal 2013 al 2017, collezionando la bellezza di 90 presenze in Serie A, condite da tre reti.

Mercato svincolati, ipotesi Como per Andrea Poli

Poli, che ha vestito anche le maglie di Inter, Sampdoria, Treviso e Bologna, in Serie A, ha vissuto anche delle notti importanti a San Siro con la maglia rossonera, come l’ottavo di finale di Champions League da titolare contro l’Atletico Madrid, esattamente nel febbraio 2014. Ora, il quasi 35enne centrocampista italiano, è alla ricerca di una nuova squadra dopo l’esperienza al Pro Sesto in Serie C.

Nonostante sia uscito da tempo dai radar della nostra Serie A, l’ex Nazionale azzurro (cinque presenze ed una rete con l’Italia) potrebbe essere un rinforzo di esperienza e carisma per il Como di Cesc Fabregas che dovrà cercare a tutti i costi la salvezza ed ha bisogno di calciatori che conoscano la categoria e che possano far crescere i tanti giovani presenti in rosa.