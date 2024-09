Thiago Motta, arrivano rinforzi: ultimo colpaccio di settembre | Attesa la firma a momenti

Il club bianconero continua a pensare in grande e sta per raggiungere l’accordo per due firme importantissime.

Una delle squadre di Serie A che più si sono mosse sul mercato, sia in entra che in uscita, ed hanno in qualche modo movimentato gli ultimi mesi di trattative, è stata la Juventus. Netta e radicale la rivoluzione che la società ha voluto operare rispetto al passato.

Via Massimiliano Allegri, l’arrivo di Thiago Motta ha portato una nuova mentalità, nuova comunicazione, diversi metodi di allenamento, ma soprattutto un cambiamento radicale della rosa. Via diversi elementi che erano fondamentali nello scacchiere tattico dell’ex allenatore, alcuni anche dal nome importante.

Cristiano Giuntoli è riuscito a piazzare tutti, o quasi, gli esuberi, anche quelli che sembrava impossibile cedere. Nel frattempo, però, grossissimi investimenti sono stati fatti sul mercato in entrata e il plenipotenziario bianconero è riuscito a raggiungere gli obiettivi di mercato che si era prefissato.

Dopo gli arrivi di Keprhen Thuram, Douglas Luiz, Di Gregorio, Cabal e Pierre Kalulu, infatti, gli ultimi giorni di mercato hanno portato anche a Francisco Coinceçao, ma soprattutto a quei Nico Gonzales e Teun Koopmeiners che tanto erano stati inseguiti dai dirigenti bianconeri.

Juve, decisivo il grande impatto di Di Gregorio

Ora, però, è arrivato il momento di far parlare soltanto il campo, con le prime tre giornate di campionato, nonché primi tre impegni ufficiali con Thiago Motta in panchina, che qualche indicazione già l’hanno data. A parte i sette punti in tre partite ed il primo posto, condiviso con Inter, Torino e Udinese in classifica, a colpire è soprattutto la voce “zero” nella casella dei gol subiti.

La Juventus è l’unica squadra a non aver ancora incassato reti in Serie A. Merito della nuova impostazione tattica, di un’attenta fase difensiva, ma anche della bravura di Michele Di Gregorio, portiere ex Monza scelto per sostituire Szczesny e diventato subito importante e decisivo.

Juve, vicino il rinnovo per Perin e Pinsoglio

Così come per il portiere polacco ormai ex Juve, che da poco ha annunciato il suo addio al calcio giocato, ad essere fondamentale è senza ombra di dubbio anche lo spogliatoio e l’apporto di tutto il parco portieri bianconero. Mattia Perin e Carlo Pinsoglio, infatti, restano degli elementi fondamentali nel gruppo juventino e portano esperienza, positività, carisma e leadership a tutto l’ambiente.

Perin è sicuramente il miglior dodicesimo uomo dell’intera Serie A, mentre Pinsoglio è uno storico uomo spogliatoio a cui tutti vogliono bene e di cui tutti si fidano. A testimonianza di ciò, intanto, dovrebbe arrivare per entrambi il rinnovo dell’attuale contratto fino al 2026, con l’ex Genoa che avrebbe anche l’opzione di un prolungamento automatico per un altro anno al determinarsi di alcune condizioni.