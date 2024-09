Sarai il primo capitano degno dopo Totti | Roma, a lui daranno la fascia: c’è la clausola nel contratto

Un argomento sempre delicato in casa giallorossa, con il riconoscimento che potrebbe andare ad un nuovo pupillo.

Per diversi anni, anzi per meglio dire per qualche decennio, in casa Roma e nella Roma giallorossa, la questione fascia di Capitano è stato un argomento molto semplice da affrontare e che aveva semplicemente un nome ed un cognome ben preciso e riconoscibile: Francesco Totti.

Il simbolo, la bandiera, il calciatore più forte e amato della storia della Roma, colui che nella Capitale giallorossa veniva considerato addirittura una specie di Ottavo Re di Roma, ha indossato quella fascia per circa 20 anni e ha smesso di farlo soltanto nel maggio 2017, quando ha appeso gli scarpini al chiodo.

Nelle ultime stagioni, però, anche a causa di un rapporto con Luciano Spalletti non più idilliaco, Totti non veniva quasi mai schierato da titolare e quindi quella fascia andava di diritto sul braccio dell’altra bandiera e dell’altro simbolo della Roma del nuovo Millennio: Daniele De Rossi.

Colui che è stato soprannominato spesso Capitan Futuro, anche a causa della longevità del suo predecessore, è stato spesso leader e uomo simbolo in campo, ma ha dovuto ovviamente attendere il ritiro del Pupone per prendere a tutti gli effetti il suo posto. A quel punto, però, anche la carriera dell’attuale allenatore giallorosso era agli sgoccioli e si chiuse nel maggio 2019.

Da Totti e De Rossi, a Pellegrini e Mancini

La fascia da Capitano, quindi, in casa Roma, come si può facilmente intuire, è stata per tanti anni un affare praticamente di famiglia, ma sicuramente è stato anche un argomento sacro tra i tifosi giallorossi. Come Totti e De Rossi, probabilmente, non ne nasceranno più, almeno dal punto di vista dell’attaccamento alla maglia, ma al momento un altro prodotto fatto in casa indossa quella fascia.

Si tratta di Lorenzo Pellegrini che è cresciuto da calciatore e uomo con gli esempi di Totti e De Rossi nello spogliatoio ed ora, anche se non senza critiche, cerca di portare avanti una tradizione quasi trentennale. Gianluca Mancini è l’altro leader e Capitano dichiarato all’interno dello spogliatoio, ma pian piano qualcun altro sembra emergere.

Roma, vicino il rinnovo per Svilar

Parliamo del portiere Mile Svilar, classe 1999, che dalla scorsa stagione si è conquistato, a suon di prodezze e parate importanti, il posto da titolare. Dopo aver scalzato Rui Patricio, infatti, l’estremo difensore ex Benfica si è guadagnato la fiducia di ambiente e spogliatoio ed ora sembra pronto per far parte di quel gruppo che incide di più all’interno della rosa.

Svilar, che ha un contratto che scade nel 2027 e percepisce appena 800 mila euro netto a stagione, sta per raggiungere l’intesa con la società per un rinnovo ed un adeguamento che lo porterebbe a guadagnare più del doppio. Poi, in futuro, potrà anche diventare un nuovo Capitano ed ereditare quella fascia che, da quelle parti, ha un valore inestimabile.