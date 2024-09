Prima lo seduce, poi lo manda fuori squadra: Fonseca ha deciso | Non ha tempo per scusarsi

Il tecnico portoghese del Milan ha preso una decisione forte e categorica circa un componente dell’attuale rosa.

L’inizio di stagione è stato tremendo e la fiducia e la positività che si erano respirate in estate, soprattutto grazie ad alcune prove convincenti offerte in amichevole, hanno lasciato spazio alla negatività ed al malcontento generale che si respira su tutta la linea.

Il Milan è stata sicuramente la delusione più grossa di questo inizio di stagione e, con i suoi soli due punti in tre partite di Serie A, rischia già di essere la prima squadra che deve abbandonare definitivamente i sogni Scudetto. Il campionato è ancora lungo, per carità, ma i problemi in casa rossonera sembrano essere davvero tanti e di difficile risoluzione.

Paulo Fonseca, intanto, ha ricevuto attestati di stima importanti da parte della società che, attraverso le parole dell’ad, Giorgio Furlani, lo ha confermato sulla panchina rossonera a margine dell’intervento previsto durante la presentazione del neo arrivato, Tammy Abraham.

Nonostante queste parole di apprezzamento e stima, però, il tecnico portoghese sa che dovrà cominciare fin da subito a fare punti per calmare le acque, ma soprattutto per guadagnarsi la fiducia dei tifosi milanisti che, in larga parte, sembrano già averlo abbandonato. Così come sembra averlo abbandonato parte dello spogliatoio.

Milan, Jovic escluso dalla lista Champions

La querelle cooling-break, con l’ammutinamento di Theo Hernandez e Leao, fa ancora discutere e non hanno affatto convinto le parole del calciatore francese al termine del match dell’Olimpico, così come non lo hanno fatto quelle di Giorgio Furlani in conferenza. L’episodio continua a far pensare ad una situazione all’interno dello spogliatoio difficile, con alcuni giocatori che sembrano già aver voltato le spalle al proprio allenatore.

Fonseca, intanto, forse anche per far capire chi comanda, ha preso una decisione forte per quel che riguarda la rosa. Nelle scorse ore sono state diramate le liste che le società italiane hanno presentato all’UEFA e che saranno valide per l’intera prima parte della Champions League. In quella del Milan non figura un nome importante e cioè quello di Luka Jovic.

Jovic, possibile ancora una sua cessione

Nonostante la fiducia ricevuta in estate, con la decisione di assegnargli la maglia numero nove, l’attaccante serbo non sembra aver convinto del tutto il proprio allenatore che lo ha escluso dalla lista dei calciatori che potranno scendere in campo in Champions League. Nonostante le parole di Fonseca che ribadisce quanto sia importante avere più giocatori a disposizione per tre competizioni stagionali, la bocciatura sembra netta.

Dopo la titolarità contro il Torino, alla prima di campionato, infatti, è stato Fonseca stesso ad escluderlo dalle partite di Parma e Roma, mentre la società ha voluto ampliare la rosa con un altro attaccante, Tammy Abraham. Jovic sembra ormai fuori dal progetto tecnico rossonero e la società potrebbe anche cercare di cederlo nei prossimi giorni, nei mercati ancora aperti, come ad esempio quello turco.