Non solo Dia: mazzata anche per l’altro gioiello del club | Contratto strappato con effetto immediato

L’attaccante senegalese è passato alla Lazio dopo un anno di mal di pancia e tormenti. Ora, viene ceduto anche un altro top.

Per più di un anno è stato praticamente un separato in casa a Salerno ed ha di certo contribuito, in maniera assolutamente negativa, alla tragicomica scorsa stagione del club campano, terminata poi con una retrocessione annunciata da tempo e già decisa dal primi mesi di questo 2024.

Molte delle fortune recenti della Salernitana, infatti, sono girate attorno al nome di Boulaye Dia. L’attaccante senegalese era stato un grande colpo di mercato del club granata due estati fa e con Paulo Sousa aveva disputato una grande stagione, superando i 15 gol stagionali e contribuendo in maniera decisiva al grande campionato della squadra.

Lo scorso anno, invece, la storia si è capovolta. Dia in estate voleva essere ceduto, ma la Salernitana non la pensava allo stesso modo. Le richieste, non ritenute all’altezza, furono tutte rispedite al mittente e la punta africana alla fine restò a Salerno. Il mal di pancia, però, era evidente e, dopo un infortunio iniziale, fu messo fuori rosa per alcune settimane a causa di comportamenti non certamente professionali.

La stagione aveva ormai già preso una piega spiacevole e tra le due parti non tornò mai il sereno. Il calciatore si rifiutò di entrare durante un match e questo gli fece saltare tutti gli ultimi mesi di un campionato che ormai aveva già sancito la retrocessione della Salernitana.

Dia, grande impatto con la sua nuova maglia

Con un anno di distanza, quindi, Boulaye Dia è stato ceduto alla Lazio che si è assicurato le prestazioni dell’ex attaccante del Villareal per una cifra pari a 12 milioni di euro, più il cartellino del giovane Ruggeri. Questa può essere la stagione del riscatto per il senegalese che ha già lasciato il segno, segnando una rete in Serie A contro il Milan.

Partito nelle gerarchie alle spalle di Castellanos, in realtà, Dia risulta essere a tutti gli effetti complementare con l’argentino e nella sfida contro il Milan è stato schierato alle sue spalle, con la possibilità di agire anche uno di fianco all’altro.

Mercato Salernitana, vicina la cessione di Legowski

Nelle ultime ore, intanto, la Salernitana sta per perfezionare la cessione di un altro calciatore che non rientra più nei piani, né del ds. Petrachi, né tantomeno dell’allenatore Martusciello. Parliamo del centrocampista polacco Mateusz Legowski che sta per passare agli svizzeri dell’Yverdon. L’operazione, che all’inizio sembrava doversi fare in prestito, potrebbe essere chiusa a titolo definitivo.

Con l’addio di Legowski, andrebbe via anche l’ultimo pezzo del mercato fatto l’estate scorsa dall’ormai ex ds., Morgan De Sanctis. Calciatori presentati come colpi di mercato in prospettiva e che invece dovranno cercare fortuna altrove, come: Ikwuemesi, Costil, Stewart, Martegani, Legowski, appunto, e Tchaouna.