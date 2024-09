Miranchuk, svolta di settembre: svincolato ufficialmente | La sua decisione sul ritorno in Serie A

Miranchuk ha scelto il suo futuro, da svincolato è pronto per tornare in campo, ecco la nuova squadra del talento dell’Est Europa

Gian Piero Gasperini ha sempre avuto un debole per i trequartisti. Durante la sua parentesi sulla panchina dell’Atalanta ne ha allenati molti, scovati dalla dirigenza lombarda in giro per l’Europa. Nel periodo del Covid i bergamaschi hanno raggiunto una storica qualificazione ai quarti di Champions League grazie alle illuminanti giocate di Josep Ilicic e del Papu Gomez, autori di reti pesanti.

Anche adesso che in rosa non ci sono trequartisti puri, il Gasp non rinuncia a schierare un giocatore davanti alla punta o alle due punte e lo ha dimostrato nei primi due match di campionato, con Brescianini grande protagonista sul campo del Lecce con una bella doppietta e con Zaniolo che è stato provato dietro a Retegui.

La famiglia Percassi ha ingaggiato negli ultimi anni anche dei talenti in quella zona del campo provenienti dall’Est Europa come Malinovskyi e Miranchuk che si sono spesso alternati in campo, con un ottimo piede dalla distanza e una visione di gioco da registi avanzati.

In questa stagione nessuno dei due militerà nel club di Bergamo che avrà il compito di fare bene sia in Champions che in Italia, mantenendosi ai vertici anche se i tre punti in tre partite non sono un ottimo inizio.

Il fratello di Miranchuk è svincolato, ha numeri importanti per dire la sua

La rosa è stata ampliata nelle scelte, con molti innesti di qualità che possono crescere grazie ai consigli tattici del mister, capace di rilanciare anche profili che erano reduci da un periodo sottotono.

Miranchuk ha firmato a fine luglio per l’Atlanta United, lasciando così l’Atalanta a titolo definitivo. Il fratello Anton si è svincolato il 30 giugno dal Locomotiv Mosca e a 29 anni è in cerca di una nuova squadra per proseguire la sua carriera, arrivata al giro di boa.

Miranchuk ha scelto la sua nuova squadra, riparte dalla A svizzera

Il Sion ha appena trovato un accordo con lui. Il nazionale russo ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 e avrà modo di diventare un idolo dei tifosi nelle prossime due annate.

Miranchuk ha già effettuato le visite mediche e si sente pronto e motivato per questa nuova avventura, in un campionato equilibrato e competitivo come quello svizzero.