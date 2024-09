Giuntoli nel baratro: lo aveva già convinto a firmare | Ma ha cambiato idea all’ultimo secondo

Il Football director juventino, nonostante un grande calciomercato in entrata, non è riuscito a raggiungere un obiettivo.

Dopo i primi due mercati abbastanza interlocutori e che lo avevano visto portare a Torino soltanto Tiago Djalò e Carlos Alcaraz, Cristiano Giuntoli, dirigente di punta della Juventus e plenipotenziario sul mercato, è stato assoluto protagonista di questa sessione estiva, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite.

Diversi sono i colpi piazzati dall’ex direttore sportivo del Napoli, tutti importanti. Sicuramente un colpo è stato quello di riuscire a piazzare quasi tutti gli esuberi presenti in rosa e liberarsi, guadagnando anche decine e decine di milioni di euro, dei vari Chiesa, Huijsen e Moise Kean, solo per citarne alcuni.

Sul fronte acquisti, invece, nonostante fossero da settimane, o addirittura mesi, obiettivi di mercato dichiarati della Juventus, Giuntoli è riuscito a far arrivare il portiere Di Gregorio, i centrocampisti Douglas Luiz e Kephren Thuram e altri calciatori offensivi come Francisco Coinceçao, Nico Gonzales e Teun Koopmeiners.

Soprattutto gli ultimi due erano chiari e risaputi obiettivi di mercato bianconeri e sono arrivati a fine agosto dopo estenuanti e interminabili trattative di calciomercato. Sia l’Atalanta che la Fiorentina, infatti, sono stati ossi durissimi per il dirigente bianconero che, alla fine, è riuscito comunque a portare entrambi alla Continassa.

Mercato, solo in difesa la Juve non ha raggiunto i propri obiettivi

Gli unici rimpianti del mercato in entrata bianconero, al netto di Jadon Sancho a cui la Juventus ha deciso di rinunciare per una questione di costi troppo alti, arrivano dalla difesa. Alla fine sono arrivati Cabal dal Verona e Kalulu dal Milan che, in attesa di capire che apporto riusciranno a dare alla squadra, possono essere considerate seconde scelte.

Per la difesa, infatti, gli obiettivi principali di Giuntoli erano altri. Si è parlato tantissimo, ad esempio, di Riccardo Calafiori che Thiago Motta avrebbe voluto portarsi con sé anche a Torino, ma che poi è finito all’Arsenal per quasi 50 milioni di euro. Successivamente si era puntato tutto su Todibo che però è approdato in Premier League.

Juventus, sfuma il sogno Van Dijk

Proprio quella Premier League in cui, ormai da tantissimi anni, domina un certo Virgil Van Dijk. Il centrale olandese, Capitano del Liverpool, è stato accostato più volte alla Juventus, ma in vista della prossima estate quando, il 30 giugno 2025, scadrà il suo contratto con i Reds. I bianconeri erano da tempo vigili e studiavano la situazione per un possibile acquisto a zero.

Nelle ultime ore, però, sembra sempre più vicino un rinnovo del contratto per quello che per diversi anni è stato considerato il più forte centrale difensivo in circolazione. Sono diversi i tabloid inglesi che riportano la notizia di un imminente accordo per un prolungamento dell’accordo che ormai sembra davvero ad un passo.