Sei fuori dal progetto | Ibra, avvisato il diretto interessato: per Pioli era più importante di Leao

Il Milan lo ha escluso dal progetto: Ibra ha già avvisato l’interessato. Per Pioli era più importante di Leao, per Fonseca è uno qualunque.

Al lavoro sui campi di Milanello senza ben undici giocatori, impegnati con le proprie nazionali tra gare di Nations League e qualificazioni ai prossimi mondiali, il Milan di Paulo Fonseca continua a prepararsi in vista dell’impegno di sabato 14 settembre contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, valevole per la quarta giornata di campionato.

Appuntamento, quello contro la formazione arancioneroverde, al quale i rossoneri arrivano dopo aver messo in cassaforte appeana due punti, sui nove a disposizione, nelle prime tre partite della stagione. Due punti, frutto dei pareggi rimediati contro Torino e Lazio, ai quali va aggiunta l’inaspettata sconfitta contro il Parma, che relegano attualmente il Diavolo al 14esimo posto in classifica, a meno cinque dalla vetta occupata da Inter, Juventus, Torino e Udinese.

Un inizio di stagione decisamente infelice, quello dei meneghini, i quali, dopo un precampionato a dir poco straordinario caratterizzato dalle affermazioni contro Barcellona, Real Madrid e Manchester City, hanno iniziato col freno a mano tirato mettendo già in salita il proprio percorso verso la cima della classifica.

Tempo per recuperare il gruppo del patron Cardinale ne ha in abbondanza, occorrerà però evitare altri pasi falsi a partire già dall’imminente sfida contro il neopromosso Venezia che, certamente non complicata sulla carta, anticiperà di tre giorni l’esordio in Champions League, sempre in casa, contro il ben più ostico Liverpool di Arne Slot.

Milan, caso Theo-Leao: questione chiusa

Rimasti lontani dal gruppo durante il cooling break del secondo tempo della sfida tra Lazio e Milan dello scorso fine settimana, probabilmente per esternare il proprio disappunto nei confronti del proprio allenatore che li aveva lasciati inizialmente in panchina, Rafael Leao e Theo Hernandez non verranno in alcun modo puniti dalla società al rientro dai propri impegni con Portogallo e Francia.

Il club ha fatto sapere che comportamenti del genere non verranno più tollerati, ma il caso generatosi attorno ai due giocatori può considerarsi chiuso e archiviato. A tutti è stato fatto quindi nuovamente presente come Fonseca sia l’unico gestore della squadra che, chiamata a rialzarsi dopo un inizio difficile, spera di non dover fare più i conti con situazioni simili nel corso della stagione.

Milan, Bennacer via a gennaio: l’algerino nel mirino dell’Olympique Marsiglia di De Zerbi

Centrale tanto nei piani di Stefano Piioli quanto in quelli di Paulo Fonseca, Ismael Bennacer potrebbe lasciare il Milan nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato per trasferirsi in Francia all’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi.

Apprezzatissimo dall’ex tecnico di Sassuolo e Brighton, il centrocampista algerino, stando a quanto riferito dal quotidiano francese La Provence, sarebbe stato contattato proprio dall’allenatore italiano dei focesi, che gli avrebbe confermato la volontà del club di procedere al suo ingaggio nel prossimo mese di gennaio. In caso di cessione dell’ex Empoli, il Diavolo potrebbe riprendere in considerazione la pista che porta ad Adrien Rabiot, il quale dovrebbe però abbassarsi enormemente l’ingaggio per legarsi al club di Gerry Cardinale.