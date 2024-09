Marotta l’ha fatto a mercato chiuso: ennesimo capolavoro | Raggiunta Appiano Gentile da subito

L’Inter piazza un colpo a sorpresa, acquistato il rinforzo a mercato chiuso, ha già firmato ed effettuato le visite mediche con il club nerazzurro

L’Inter va alla sosta in testa alla classifica. Dopo il mezzo passo falso all’esordio, con un pari a Genova, i nerazzurri hanno battuto in scioltezza tra le mura amiche il Lecce e l’Atalanta. Nessuna squadra è a punteggio pieno dopo tre partite e, al rientro post impegni delle Nazionali, ci sarà il primo derby della stagione. Gli uomini guidati da Inzaghi sono grandi favoriti sui cugini del Milan, partiti raccogliendo solo due punti e con una fase difensiva da registrare.

Una rosa confermata in larga parte quella allestita da Beppe Marotta che ha intenzione di fare il bis in Italia, oltre ad andare più avanti possibile in Champions League, con il debutto che sarà una rivincita della finale di due anni fa, contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Ancora a segno capitan Lautaro Martinez, bloccato anche da qualche problema fisico. Al suo posto ci ha pensato il compagno di reparto Marcus Thuram ad essere decisivo sotto porta, con due doppiette di pregevole fattura e un buon feeling già costruito con il nuovo arrivato Taremi.

Ci vorrà ancora del tempo per testare il contributo che potrà dare il rinforzo in mezzo al campo, il polacco Zielinski che si è svincolato dal Napoli e ha deciso di proseguire la carriera ancora in Italia, accordandosi con i campioni in carica.

L’Inter deposita il contratto, la firma e le visite mediche sono avvenute a mercato chiuso

Anche l’Inter femminile è partita con il piede giusto in campionato, rifilando ben cinque reti alla malcapitata Sampdoria. Nelle ultime ore il club ha aggregato allo spogliatoio una nuova giocatrice.

Lei è Hillary Diaz, difensore francese classe 2004 che ha firmato un contratto che la lega ai lombardi fino al 30 giugno del 2027. Visite mediche superate ed è già pronta per giocare.

L’Inter vuole competere per il titolo, la rosa è migliorata

Campionato di A femminile che negli ultimi anni ha avuto una crescita importante, testimoniata anche dai recenti risultati ottenuti dalla Nazionale italiana.

Un movimento calcistico in espansione, con investimenti che riguardano anche le strutture che stanno migliorando e si stanno adeguando ai principali tornei europei. L’Inter vuole essere protagonista in questa stagione e l’acquisto di Diaz potrà fornire una maggiore solidità alla retroguardia.